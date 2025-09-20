無敵看好 AI 代理業務動能

英業達集團旗下無敵（8201）昨（19）日舉行法說會。無敵總經理李圍正持續看好後續的AI經銷代理業務，預期在更多終端應用場景加速落地之後，推動更多企業、科研與教育、公部門等相關硬體基建需求升溫。

無敵今年上半年營收2.3億元，年減6%，因產品結構變更及關稅因素產生影響；以上半年業務比重來看，企業服務與智慧裝置兩大業務，營收比重為37：63，與去年同期各約五成左右的比重有所差異。

無敵今年第2季出現1,400萬元匯損，造成業外損失，上半年稅後每股淨損0.34元。李圍正表示，第2季通常是無敵傳統淡季，尤其日本學習機代工業務，修正幅度明顯，只能從費用控制改善，損失已較2024年同期改善。

無敵今年8月營收2,531.4萬元，月減40.2%、年減44.6%；無敵今年前八個月累計營收達2.99億元、年減8.77%。

展望後市，無敵鎖定在車用電子產品線方面，維持既有客戶並拓展海外終端新客戶。李圍正指出，隨著下半年自有工廠取得車規認證後，有利擴增AM零配件、LVDS歐亞車系之品項的開發與生產，2026年也規劃加入如AC控制器、Keyless及更高階的鏡頭新品開發。

在GPU架構之工作站及伺服器與AI伺服器之經銷代理業務方面，無敵除原本代理麗臺相關產品外，後續也新增美超微的AI GPU架構伺服器相關產品代理部分，李圍正對相關業務業績持續樂觀看待。