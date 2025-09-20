無敵看好 AI 代理業務動能

經濟日報／ 記者吳凱中秦鈺翔／台北報導

英業達集團旗下無敵（8201）昨（19）日舉行法說會。無敵總經理李圍正持續看好後續的AI經銷代理業務，預期在更多終端應用場景加速落地之後，推動更多企業、科研與教育、公部門等相關硬體基建需求升溫。

無敵今年上半年營收2.3億元，年減6%，因產品結構變更及關稅因素產生影響；以上半年業務比重來看，企業服務與智慧裝置兩大業務，營收比重為37：63，與去年同期各約五成左右的比重有所差異。

無敵今年第2季出現1,400萬元匯損，造成業外損失，上半年稅後每股淨損0.34元。李圍正表示，第2季通常是無敵傳統淡季，尤其日本學習機代工業務，修正幅度明顯，只能從費用控制改善，損失已較2024年同期改善。

無敵今年8月營收2,531.4萬元，月減40.2%、年減44.6%；無敵今年前八個月累計營收達2.99億元、年減8.77%。

展望後市，無敵鎖定在車用電子產品線方面，維持既有客戶並拓展海外終端新客戶。李圍正指出，隨著下半年自有工廠取得車規認證後，有利擴增AM零配件、LVDS歐亞車系之品項的開發與生產，2026年也規劃加入如AC控制器、Keyless及更高階的鏡頭新品開發。

在GPU架構之工作站及伺服器與AI伺服器之經銷代理業務方面，無敵除原本代理麗臺相關產品外，後續也新增美超微的AI GPU架構伺服器相關產品代理部分，李圍正對相關業務業績持續樂觀看待。

延伸閱讀

中信金土洋法人大對戰爆量強漲 分居今天外資賣超、投信買超第一多

里昂、高盛按讚台股12檔科技股 AI成市場高度共識主題

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

相關新聞

昇達科進擊航太、國防

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達...

全訊有望迎軍工大單

中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於2025台北國際航太暨國防工業展展出，即將步入量產階段。軍工級功率放大器（PA...

利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務...

就市論勢／光通訊、重電 打聚光燈

雖然台股昨（19）日收盤跌190點，跌幅0.74%，終場收在25,578點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，一度來到25,864點；本周加權指數續揚103點，周線連四紅，小漲0.41%，平均日均量4,758.1億元。

10檔中小強勢股 投信追買

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。