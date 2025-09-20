三集瑞衝 AI、車用領域

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）高附加價值產品出貨，帶動平均單價（ASP）提升，持續聚焦AI與車用領域，相關產品營收占比在今年有機會突破35%。因應需求已加速泰國新廠建置，最快明年第2季試產、下半年正式進入量產。

三集瑞指出，目前營運重心從PC產業，轉向AI與車用伺服器領域，相關營收占比從2024年的31%，到今年7月為止，已提升至33.7%，預計下半年有機會突破35%，成為主要成長動能。

三集瑞長期與國際大廠維持合作供應關係，配合輝達（NVIDIA）Rubin平台的對應產品已完成送樣、陸續通過認證，預期隨新平台正式上線開始放量，屆時ASP將會再提高，有助毛利增長。

供應鏈透露，輝達H晶片系列產品已逐步進入尾聲，新一代產品平台逐步增加，三集瑞跟進平台的趨勢，初期營收成長幅度放緩，未來產品組合優化將穩定毛利率表現，新晶片產品陸續放量後，三集瑞逐步跟上，可望帶動獲利動能增強。

另一方面，東南亞主要生產地區對美關稅大致底定，稅率維持在與先前相近的區間，市場不確定因素下降，三集瑞加速泰國廠房設立與設備進駐作業，最快明年第2季開始試產，下半年正式量產。

三集瑞目前仍以NB／PC領域為主要營收來源，但是AI、伺服器與車用比重持續墊高，平均單價（ASP）走升；伺服器端朝TLVR等新架構推進，邊緣裝置強調低功耗、小型化，導入高密度模壓電感與多輸入多輸出設計。

三集瑞8月營收1.72億元，月增14.2%、年減21.2%；累計前八月營收15.81億元、年增10.1%。