宏碁歐洲子公司 規劃 IPO

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺維修商機，位於歐洲波蘭的子公司Enfinitec近十年業績穩定成長，目前在歐洲設有七座維修中心，未來規劃股票初次上市（IPO）。集團內同樣經營維修業務的海柏特8月已申請興櫃轉上櫃。

Enfinitec工廠位於波蘭樂斯拉夫（Wroclaw），以維修業務為主，維修NB等IT資訊科技產品，近幾年拓展至家電、智慧家庭裝置、掃地機器人、電動滑板車等領域，每年維修超過250萬項產品，服務超過1,500家不同品牌，更是宏碁集團在歐洲所有維修據點的備用零件配送樞紐。

Enfinitec執行長Tobi Musson表示，歐盟有多國、多語言文化語言的特性，Enfinitec在歐洲有七座維修中心，分別位於西班牙、義大利、法國、荷蘭、德國、波蘭與捷克，提供26國服務。

Musson指出，過去維修PC主機板的DNA與經驗，提供客戶整套服務，以口碑行銷帶動新客戶前來。目前除了維修IT產品，還包含產品舊翻新、備品管理、物流等服務，持續擴大服務範疇。

Enfinitec近年營收呈現穩定成長，但具體業績數字未提供，公司看好未來營運穩定成長。因應增長趨勢，未來Enfinitec將專注在現有地點擴大營運規模，而非開設更多新據點。

宏碁集團在歐洲及亞太市場都有專注維修服務的公司，歐洲以Enfinitec為主，在亞太則是海柏特，目前已經登錄興櫃，8月11日送件申請上櫃。