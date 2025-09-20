穩得2025年下半年拉貨趨緩

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

EMC電磁相容性元件解決方案提供商穩得（6761）展望下半年，因客戶上半年提前拉貨，現階段動能趨緩，未來持續汰換低毛利產品，增加自有品牌產品穩定獲利；土城實驗室即將在第4季完工，協助客戶測試，納入800V HVDC（高壓直流）測試量能，龜山實驗室已開始貢獻營收。

業界指出，穩得龜山電池實驗室7月開始貢獻營收，目前使用率約七至八成，持續衝刺實驗量能。土城實驗室具備測試AI伺服器及周邊水冷、液冷散熱系統以及電池模組所需大電力測試能量，著重邊緣運算所帶來的測試需求，能進行全方位場域測試，包含嚴苛環境、工業用或醫療相關測試。

穩得分析，AI伺服器等設備所需電力非常高，土城實驗室配置大功率電力供應，將在第4季提供業界首創的EMC（電磁相容性）與安規一站式測試，客戶投資送測試的設備多是成本高昂且搬運不易，穩得以提供一站式服務與其他實驗室做差異化優勢。據了解，實驗室配置高達44萬瓦電力，是全台灣前二配置，也有特殊載重規範以因應AI伺服器等雲端設備重量。

穩得上半年因關稅不確定性影響，客戶提前拉貨，目前網通、IPC等應用客戶拉貨動能有趨緩跡象，全年營收仍估為個位數成長；獲利方面，如匯率無大幅變動，下半年將與上半年差不多，未來將持續汰換低毛利產品，並提升自有品牌產品。穩得今年8月營收1.53億元，月減12.6%、年增10.2%；累計前八月營收14億元，年增3.09%，為同期新高紀錄。

延伸閱讀

還差一點 捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）第2度招標

蘋果折疊iPhone在台試產⋯網猜在桃園、土城！反憂股價腰斬

龜山這處路段「超速違規多」 警方祭出移動式科技執法

國三貨車撞遊覽車翻覆！土城段南下「下班時間塞爆」、2人輕傷

相關新聞

昇達科進擊航太、國防

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達...

全訊有望迎軍工大單

中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於2025台北國際航太暨國防工業展展出，即將步入量產階段。軍工級功率放大器（PA...

利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務...

就市論勢／光通訊、重電 打聚光燈

雖然台股昨（19）日收盤跌190點，跌幅0.74%，終場收在25,578點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，一度來到25,864點；本周加權指數續揚103點，周線連四紅，小漲0.41%，平均日均量4,758.1億元。

10檔中小強勢股 投信追買

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。