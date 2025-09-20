聽新聞
碩天第3季將賺半個股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
碩天。記者劉芳妙/攝影
碩天。記者劉芳妙/攝影

UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）受惠下游需求回溫，法人預期本季營收有望季增逾一成，為近一年來單季最佳表現。因新台幣匯率回穩，碩天預期第3季獲利回到正常水準，單季獲利（EPS）有望賺半個股本入袋。

碩天昨（19）日不評論法人預估的財務數字。碩天8月營收11.08億元，月增0.8%、年減16.5%，為去年10月以來最佳，今年前八月累計營收79.64億元，年減4.5%。法人表示，上季因新台幣對美元強升逾10%衝擊，碩天營收受壓抑，惟因產品組合優化，加上提高高利潤通路銷售，第2季毛利率54.41%，改寫單季新高，估計本季毛利率不輸上半年水準。

碩天積極在關稅豁免期間自菲律賓出貨美國，加大菲律賓投資布局，今年5月也調漲美國產品售價，平均漲幅7%-9%，導致下游客戶轉趨觀望，5月、6月營收受影響，隨著漲價效應鈍化，7月營收逐步回溫，菲律賓新廠預計2026年年底、2027年中投產。

碩天今年第2季因新台幣升值，業外匯損逾4億元，加上行銷費用高，單季稅後純益降至1,810萬元，每股純益0.19元，累計今年上半年稅後純益4.32億元，年減61%，每股純益4.59元。外界預期，隨營收增長，加上匯率回穩，匯損回沖，本季獲利有望回到正常水準，單季每股純益挑戰5元水準，超越上半年獲利，為三季來最佳。

碩天美國市場營收占比約近七成，公司表示，菲律賓出貨至美國的關稅由17%提高至19%，5月全面漲價美國線產品價格後，尚可抵銷關稅成本，關稅變數大致底定，仍需觀察終端需求變化。

依碩天今年上半年營收比重，不斷電電源（UPS）系統占57%、資料中心約占33%，其他包括電源管理及保護設備及可攜式電源轉換器等。上半年平均毛利率達53.52%，年增3個百分點。

相關新聞

昇達科進擊航太、國防

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達...

全訊有望迎軍工大單

中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於2025台北國際航太暨國防工業展展出，即將步入量產階段。軍工級功率放大器（PA...

利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務...

就市論勢／光通訊、重電 打聚光燈

雖然台股昨（19）日收盤跌190點，跌幅0.74%，終場收在25,578點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，一度來到25,864點；本周加權指數續揚103點，周線連四紅，小漲0.41%，平均日均量4,758.1億元。

10檔中小強勢股 投信追買

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

