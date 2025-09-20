碩天第3季將賺半個股本

UPS不斷電系統品牌廠碩天（3617）受惠下游需求回溫，法人預期本季營收有望季增逾一成，為近一年來單季最佳表現。因新台幣匯率回穩，碩天預期第3季獲利回到正常水準，單季獲利（EPS）有望賺半個股本入袋。

碩天昨（19）日不評論法人預估的財務數字。碩天8月營收11.08億元，月增0.8%、年減16.5%，為去年10月以來最佳，今年前八月累計營收79.64億元，年減4.5%。法人表示，上季因新台幣對美元強升逾10%衝擊，碩天營收受壓抑，惟因產品組合優化，加上提高高利潤通路銷售，第2季毛利率54.41%，改寫單季新高，估計本季毛利率不輸上半年水準。

碩天積極在關稅豁免期間自菲律賓出貨美國，加大菲律賓投資布局，今年5月也調漲美國產品售價，平均漲幅7%-9%，導致下游客戶轉趨觀望，5月、6月營收受影響，隨著漲價效應鈍化，7月營收逐步回溫，菲律賓新廠預計2026年年底、2027年中投產。

碩天今年第2季因新台幣升值，業外匯損逾4億元，加上行銷費用高，單季稅後純益降至1,810萬元，每股純益0.19元，累計今年上半年稅後純益4.32億元，年減61%，每股純益4.59元。外界預期，隨營收增長，加上匯率回穩，匯損回沖，本季獲利有望回到正常水準，單季每股純益挑戰5元水準，超越上半年獲利，為三季來最佳。

碩天美國市場營收占比約近七成，公司表示，菲律賓出貨至美國的關稅由17%提高至19%，5月全面漲價美國線產品價格後，尚可抵銷關稅成本，關稅變數大致底定，仍需觀察終端需求變化。

依碩天今年上半年營收比重，不斷電電源（UPS）系統占57%、資料中心約占33%，其他包括電源管理及保護設備及可攜式電源轉換器等。上半年平均毛利率達53.52%，年增3個百分點。