全訊有望迎軍工大單
中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於2025台北國際航太暨國防工業展展出，即將步入量產階段。軍工級功率放大器（PA）大廠全訊（5222）扮演關鍵供應鏈角色，有望受惠。
全訊負責提供天弓四型飛彈中所使用的軍工級功率放大器與相關雷達關鍵零組件，扮演飛彈尋找目標的「眼睛」，決定飛彈精準打擊標的，居供應鏈重要位置。
台灣2026年度總體國防預算達到9,495億元，占GDP的3.32%，創歷史新高，政府預計在2030年前，將國防預算占GDP的比率提升至5%，預料國防商機有望進一步擴大。
天弓四型飛彈因戰術位置關鍵，據悉有望納入兆元規模的「不對稱作戰及作戰韌性特別預算」，全案金額上看千億元。
中科院目前為全訊最重要的國內客戶，受惠近年來國防自主政策，全訊所供應的零組件在某種程度上具有不可取代性，目前包括中科院研發的天弓、天劍、雄風等飛彈都採用全訊微波功率放大器（SSPA），透過微波訊號跟隨目標反射回接收器，計算判斷目標位置後進行攔截，產品採驗收入帳，通常第4季是傳統旺季，天弓四型飛彈進入量產，全訊業績有望走升。
