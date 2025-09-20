聽新聞
0:00 / 0:00

昇達科進擊航太、國防

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
昇達科董事長陳淑敏。 記者黃晶琳／攝影
昇達科董事長陳淑敏。 記者黃晶琳／攝影

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達通訊等系統，並低調布局航太與國防應用，推動營運再下一城。

2025台北國際航太暨國防展近期登場，科技業者也展現軍工應用實例。昇達科認為，地緣政治風險持續升溫，全球航太與國防產業需求快速擴張，成為各界焦點。

隨著無人機的普及化應用，從商業監測到軍事偵察，對高頻通訊模組、抗干擾雷達鏈路的需求大幅提升。昇達科表示，公司累積微波、毫米波、射頻通訊與波導元件的深厚經驗，已能針對無人機提供無線通訊高可靠度的關鍵零組件，成為國防體系合作夥伴。

昇達科低軌衛星通訊元件業務近兩年隨客戶發射衛星數量增加、逐步成長，今年前八月來自低軌衛星產品的營收貢獻達7.5億元，占合併營收近53%。低軌衛星業者不斷發射衛星，加上固定汰換，昇達科認為，相關產品的出貨與新案推進都呈現穩健成長態勢，未來營運動能可期。

昇達科技術觸角已經延伸至航太與國防應用領域，包括無人機的普及化應用、雷達通訊、各式高頻天線與波導模組等。雷達通訊與電子戰系統需要高精度的波導濾波器、耦合器與天線模組，確保訊號的靈敏度與穩定度。昇達科深耕毫米波高頻技術，可供應航太衛星的天線波導模組，也能支援各式防空、艦載、機載雷達系統，進一步拓展其應用版圖。

國防工業需求持續成長，帶動各式高頻天線、波導與精密結構模組需求，涵蓋通訊、導航、監測、甚至無人飛行器導引頭等多元領域，都是昇達科看好領域，可望搭上航太與國防產業起飛浪潮。

延伸閱讀

TASA主任：台灣需有基本通訊韌性 宜速發射低軌衛星

賴清德總統參觀國防展 AIT副處長陪逛美國館

無人機「失去訊號」還能精準飛行！漢翔結盟美商導入革命性技術

中科院國防展大秀無人軍事技術！攜手雷虎、新樂飛、捷能動力民間實力

相關新聞

昇達科進擊航太、國防

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達...

全訊有望迎軍工大單

中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於2025台北國際航太暨國防工業展展出，即將步入量產階段。軍工級功率放大器（PA...

利機2025年全年營收拚新高

通路商利機（3444）今年累計前八月業績約年增一成，法人估計，利機本季業績可能與第2季相當，第4季則可樂觀看待均熱片業務...

就市論勢／光通訊、重電 打聚光燈

雖然台股昨（19）日收盤跌190點，跌幅0.74%，終場收在25,578點，但開盤指數持續刷新歷史新高點位，一度來到25,864點；本周加權指數續揚103點，周線連四紅，小漲0.41%，平均日均量4,758.1億元。

10檔中小強勢股 投信追買

台股進入「25K」歷史新高區後，投信連連賣超，引發市場臆測。市場專家指出，投信雖已連三個月賣超，但在9月進入季底作帳關鍵...

外資：AI 鏈將熱到2026年

里昂、高盛證券最新報告力挺台灣科技業，點名AI仍是明年成長主軸。兩大外資不約而同指出，市場對AI情緒極度樂觀、非AI領域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。