昇達科進擊航太、國防

昇達科（3491）專研高頻通訊零組件與精密機構設計，近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運表現，更從低軌衛星跨向無人機通訊、雷達通訊等系統，並低調布局航太與國防應用，推動營運再下一城。

2025台北國際航太暨國防展近期登場，科技業者也展現軍工應用實例。昇達科認為，地緣政治風險持續升溫，全球航太與國防產業需求快速擴張，成為各界焦點。

隨著無人機的普及化應用，從商業監測到軍事偵察，對高頻通訊模組、抗干擾雷達鏈路的需求大幅提升。昇達科表示，公司累積微波、毫米波、射頻通訊與波導元件的深厚經驗，已能針對無人機提供無線通訊高可靠度的關鍵零組件，成為國防體系合作夥伴。

昇達科低軌衛星通訊元件業務近兩年隨客戶發射衛星數量增加、逐步成長，今年前八月來自低軌衛星產品的營收貢獻達7.5億元，占合併營收近53%。低軌衛星業者不斷發射衛星，加上固定汰換，昇達科認為，相關產品的出貨與新案推進都呈現穩健成長態勢，未來營運動能可期。

昇達科技術觸角已經延伸至航太與國防應用領域，包括無人機的普及化應用、雷達通訊、各式高頻天線與波導模組等。雷達通訊與電子戰系統需要高精度的波導濾波器、耦合器與天線模組，確保訊號的靈敏度與穩定度。昇達科深耕毫米波高頻技術，可供應航太衛星的天線波導模組，也能支援各式防空、艦載、機載雷達系統，進一步拓展其應用版圖。

國防工業需求持續成長，帶動各式高頻天線、波導與精密結構模組需求，涵蓋通訊、導航、監測、甚至無人飛行器導引頭等多元領域，都是昇達科看好領域，可望搭上航太與國防產業起飛浪潮。