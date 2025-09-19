快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

力積電9月以來股價漲幅近四成 公告8月自結營收39.78億元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
法人指出，力積電也代工DRAM、快閃記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，營收比重約3-4成之間。圖／聯合報系資料照片
法人指出，力積電也代工DRAM、快閃記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，營收比重約3-4成之間。圖／聯合報系資料照片

圓代工廠力積電（6770）因近期股價變動達應公布注意交易資訊標準，19日公告8月自結營收39.78億元，稅後淨損4.73億元，每股虧損0.11元。法人以此推估，力積電第3季虧損將較上季33.34億元明顯收斂。

法人指出，力積電也代工DRAM、快閃記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，營收比重約3-4成之間；今日股價收22.1元，下跌0.3元，可是自9月以來，股價漲幅近四成，單日成交量達31.35萬張，其中，外資買超達3.71萬張，居台股買超第3名；投信與自營商則賣超。

展望下半年，力積電在先前法說會上表示，受到美國關稅影響的邏輯晶片急單需求，已在第2季轉弱，第3季能見度也不高，可是下半年有4大產品面帶來正面效益，包括主要大廠停產DDR4 DRAM及SLC NAND Flash，已明顯帶動力積電主要客戶訂單提升。

此外，力積電也提到，矽中介層第2季營收占比已從第1季的1%提升至2%，估下半年將逐月拉升，因此，下半年整體營運仍可望升溫。

晶圓 營收 晶片 6770力積電

延伸閱讀

過去不為人熟知…這檔晶片股一周突大漲30%！分析師：還有上漲空間

外資力挺記憶體 旺宏、力積電漲停率族群秀肌肉

DRAM大浪至 南亞科8月正式轉盈、單月每股純益0.26元

力成受惠 DRAM 動能、NAND Flash 發展 第4季後市可期

相關新聞

力積電9月以來股價漲幅近四成 公告8月自結營收39.78億元

圓代工廠力積電（6770）因近期股價變動達應公布注意交易資訊標準，19日公告8月自結營收39.78億元，稅後淨損4.73...

力積電8月每股虧損0.11元 旺宏每股虧0.19元

晶圓代工廠力積電及記憶體廠旺宏8月營運持續虧損，力積電8月每股虧損0.11元，旺宏8月每股虧損0.19元

光通訊族群齊發 華星光不落人後

光通訊族群19日齊齊發動，其中聯鈞（3450）作為甲骨文直接供貨商，受到甲骨文接到的五年3,000億美金大單激勵，率先漲...

輝達入股英特爾帶動慶祝行情、概念股同樂 智原盤中衝上漲停

輝達入股英特爾，帶動英特爾相關概念股演出慶祝行情，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）於19日開盤後，股價...

臻鼎完成4億美元海外可轉換公司債訂價 逾十倍超額認購

臻鼎（4958）18日深夜宣布，於2025年9月18日順利完成第五次海外可轉換公司債訂價，募資總金額達4億美元（約新台幣...

大立光砸5億購買廠務設備

大立光（3008）昨（18）日公告自去年11月21日至昨天止，斥資5.04億元取得廠務工程及設備，主要供生產及營運用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。