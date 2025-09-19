力積電9月以來股價漲幅近四成 公告8月自結營收39.78億元
圓代工廠力積電（6770）因近期股價變動達應公布注意交易資訊標準，19日公告8月自結營收39.78億元，稅後淨損4.73億元，每股虧損0.11元。法人以此推估，力積電第3季虧損將較上季33.34億元明顯收斂。
法人指出，力積電也代工DRAM、快閃記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，營收比重約3-4成之間；今日股價收22.1元，下跌0.3元，可是自9月以來，股價漲幅近四成，單日成交量達31.35萬張，其中，外資買超達3.71萬張，居台股買超第3名；投信與自營商則賣超。
展望下半年，力積電在先前法說會上表示，受到美國關稅影響的邏輯晶片急單需求，已在第2季轉弱，第3季能見度也不高，可是下半年有4大產品面帶來正面效益，包括主要大廠停產DDR4 DRAM及SLC NAND Flash，已明顯帶動力積電主要客戶訂單提升。
此外，力積電也提到，矽中介層第2季營收占比已從第1季的1%提升至2%，估下半年將逐月拉升，因此，下半年整體營運仍可望升溫。
