力積電8月每股虧損0.11元 旺宏每股虧0.19元

中央社／ 新竹19日電
力積電先前表示，第3季能見度不高，大中華區驅動IC及影像感測器需求疲弱，歐美電源管理晶片需求比較強。圖／聯合報系資料照片
晶圓代工廠力積電及記憶體廠旺宏8月營運持續虧損，力積電8月每股虧損0.11元，旺宏8月每股虧損0.19元。

力積電與旺宏近期股價變動皆達應公布注意交易資訊標準，下午公布8月自結獲利。其中，力積電8月營收39.78億元，營運持續虧損，歸屬母公司淨損4.73億元，每股虧損0.11元。

旺宏8月營收25.57億元，歸屬母公司淨損3.45億元，每股虧損0.19元。

力積電先前表示，第3季能見度不高，大中華區驅動IC及影像感測器需求疲弱，歐美電源管理晶片需求比較強。動態隨機存取記憶體（DRAM）代工需求翻揚，投片產能滿載，產品平均售價自7月起逐月拉高。

旺宏先前指出，第3季營運展望樂觀，仍有很多不確定性，包括匯率及關稅等，要達到營運轉盈目標非常辛苦，不過目標維持不變。

旺宏 力積 晶圓代工廠

