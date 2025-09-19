光通訊族群齊發 華星光不落人後
光通訊族群19日齊齊發動，其中聯鈞（3450）作為甲骨文直接供貨商，受到甲骨文接到的五年3,000億美金大單激勵，率先漲停，環宇-KY（4991）緊隨其後一度亮燈漲停，而眾達-KY（4977）、華星光（4979）也紛紛跟進，都有3%以上的漲幅。
隨著AI晶片算力的持續增長，資料中心對於單位時間內資料傳輸量的要求也越來越高，因此規格也逐漸從主流的400G往800G和1.6T前進，再加上AI建置規模逐漸擴增，對於光通訊元件的需求也是快速增長。
面對這樣的供需變化，法人指出，華星光正逐步擴充產能，以滿足客戶需求，晶粒業務及代工業務同步成長，將帶動今明兩年的營收及獲利成長，後市看旺。
