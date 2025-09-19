快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

光通訊族群齊發 華星光不落人後

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊族群19日齊齊發動，其中聯鈞（3450）作為甲骨文直接供貨商，受到甲骨文接到的五年3,000億美金大單激勵，率先漲停，環宇-KY（4991）緊隨其後一度亮燈漲停，而眾達-KY（4977）、華星光（4979）也紛紛跟進，都有3%以上的漲幅。

隨著AI晶片算力的持續增長，資料中心對於單位時間內資料傳輸量的要求也越來越高，因此規格也逐漸從主流的400G往800G和1.6T前進，再加上AI建置規模逐漸擴增，對於光通訊元件的需求也是快速增長。

面對這樣的供需變化，法人指出，華星光正逐步擴充產能，以滿足客戶需求，晶粒業務及代工業務同步成長，將帶動今明兩年的營收及獲利成長，後市看旺。

華星光 光通訊元件

延伸閱讀

甲骨文14兆AI肥單之謎！靠OpenAI助攻 訂單一季增230％、創辦人登1日全球首富

甲骨文星際之門 台鏈搶進 下一個兆美元市值企業就是它！

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

晶心科、華星光 有題材

相關新聞

光通訊族群齊發 華星光不落人後

光通訊族群19日齊齊發動，其中聯鈞（3450）作為甲骨文直接供貨商，受到甲骨文接到的五年3,000億美金大單激勵，率先漲...

輝達入股英特爾帶動慶祝行情、概念股同樂 智原盤中衝上漲停

輝達入股英特爾，帶動英特爾相關概念股演出慶祝行情，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）於19日開盤後，股價...

臻鼎完成4億美元海外可轉換公司債訂價 逾十倍超額認購

臻鼎（4958）18日深夜宣布，於2025年9月18日順利完成第五次海外可轉換公司債訂價，募資總金額達4億美元（約新台幣...

大立光砸5億購買廠務設備

大立光（3008）昨（18）日公告自去年11月21日至昨天止，斥資5.04億元取得廠務工程及設備，主要供生產及營運用。

穎崴訂單爆滿 股價蓄勢衝高

穎崴（6515）受主權基金投資青睞，基本面因輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等客戶帶來AI高階測試座訂單爆滿，股價昨...

華晶科推新解決方案

AI視覺解決方案供應商華晶科（3059）參加台北航太與國防工業展，提出整合視覺平台、晶片、鏡頭與演算法的無人機視覺處理解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。