輝達入股英特爾帶動慶祝行情、概念股同樂 智原盤中衝上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
智原總經理王國雍。智原／提供
輝達入股英特爾，帶動英特爾相關概念股演出慶祝行情，特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）於19日開盤後，股價直接攻上漲停。

智原第2季每股純益為0.1元，上半年每股純為1.43元，該公司預期，本季營收將季減24％至26％，惟委託設計（NRE）相關業績有機會創新高。

智原總經理王國雍指出，今年業務策略希望持續爭取先進製程與高階封裝相關案件，擴大專案規模，為明年之後的表現打下更多基礎。

智原上半年ASIC委託設計新案數量創同期新高，除了成熟製程需求穩健，先進製程及封裝業務也取得佳績。該公司持續進行區域策略調整，已於歐洲、美國及日本等區域取得先進製程設計案，上半年非中國區域占比已過半。

智原去年初就宣布與安謀（Arm）及英特爾合作，可於英特爾18A先進製程基礎上開發64核系統單晶片。後來智原在2025年Intel Foundry Direct Connect活動中，也展出以英特爾18A製程打造的測試晶片。

