AI視覺解決方案供應商華晶科（3059）參加台北航太與國防工業展，提出整合視覺平台、晶片、鏡頭與演算法的無人機視覺處理解決方案，華晶科透露，美國警用無人機訂單預計明年第2季出貨。

華晶科昨天在會展中秀新應用技術，包括3D避障模組，採用自家開發AL6100視覺晶片，以及無人機熱成像偵察應用鏡頭，結合華晶科研發的AI Super Resolution演算法，提升影像的解析度，大幅增加無人機的偵測距離及精準度，並降低無人機鏡頭硬體需求，壓低成本。

華晶科表示，無人機解決方案包括視覺系統可協助飛行過程感知環境；其次為避障系統，還有可依不同應用替換的籌載相機模組，至於應用場景從消費性空拍、工業巡檢、災後勘災到國防用途等。