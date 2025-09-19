華晶科推新解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

AI視覺解決方案供應商華晶科（3059）參加台北航太與國防工業展，提出整合視覺平台、晶片、鏡頭與演算法的無人機視覺處理解決方案，華晶科透露，美國警用無人機訂單預計明年第2季出貨。

華晶科昨天在會展中秀新應用技術，包括3D避障模組，採用自家開發AL6100視覺晶片，以及無人機熱成像偵察應用鏡頭，結合華晶科研發的AI Super Resolution演算法，提升影像的解析度，大幅增加無人機的偵測距離及精準度，並降低無人機鏡頭硬體需求，壓低成本。

華晶科表示，無人機解決方案包括視覺系統可協助飛行過程感知環境；其次為避障系統，還有可依不同應用替換的籌載相機模組，至於應用場景從消費性空拍、工業巡檢、災後勘災到國防用途等。

鏡頭 無人機 華晶科

延伸閱讀

達運光電跨足國防航太產業 強打「國防韌性」解決方案

安捷航空採購AR3無人機 宜蘭設操作場盼讓飛手接受私人飛行執照訓練

國儀中心結合雲科大 突破無人機里程碑

香山論壇陸國防部官員透露：無人機將投入聯合國維和行動

相關新聞

華晶科推新解決方案

AI視覺解決方案供應商華晶科（3059）參加台北航太與國防工業展，提出整合視覺平台、晶片、鏡頭與演算法的無人機視覺處理解...

豪威躋身輝達鏈 同欣電沾光

全球汽車CIS市場第二大業者豪威宣布躋身輝達（NVIDIA）供應鏈，業界看好帶旺CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電...

技嘉：GB300啟動出貨

技嘉（2376）董事長葉培城表示，近期人工智慧（AI）伺服器出貨不錯，輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器開始出貨...

強茂切入ASIC供應鏈

功率元件廠強茂（2481）近期營運報捷，由於AI伺服器逐步放量，複雜的電路及高壓的電流轉換成為功率半導體需求提升，強茂成...

華碩揮軍中東AI基建

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺主權AI業務、前進中東市場，日前在杜拜舉行的首屆「AI Tech高峰會」發表全方位主權A...

主權基金買不停、AI 高階訂單爆滿 穎崴創新天價

主權基金買不停又逢受惠輝達與超微等帶動AI高階測試座訂單爆滿，穎崴（6515）18日攻上漲停1,875元，創新天價，並蓄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。