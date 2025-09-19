華碩揮軍中東AI基建

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺主權AI業務、前進中東市場，日前在杜拜舉行的首屆「AI Tech高峰會」發表全方位主權AI解決方案及專業服務，希望搶進當地龐大AI基建商機。

法人看好，隨著華碩積極布局中東市場，有望為其AI伺服器業務增添新動能。

中東各國積極投資AI等新科技，相關資料中心商機吸引全球科技巨頭搶進，包括輝達、超微、亞馬遜、Google、思科、甲骨文等大廠。

華碩副總裁、開放平台事業群共同總經理朱培蘭表示，主權AI已從策略優勢演變為國家要務；憑藉深厚的研發實力，以及穩固的多方合作夥伴關係，華碩提供兼具安全、效能與合規性的AI基礎設施，將滿足未來各種嚴苛所需。

華碩展出的整體基礎設施解決方案，涵蓋高效能運算、可擴充儲存、永續能源及新一代冷卻技術，相關應用已在全球七項國家級AI專案中落地，包括台灣杉二號和創進一號。

華碩表示，華碩基礎設施部署中心（ASUS AIDC）平台30分鐘就能完成大規模ASUS AI POD自訂安裝，每台設備皆搭載NVIDIA GB200 NVL72系統，出色的端對端效率將大幅縮短產品上市時程。

華碩AI伺服器業務在第1季營收占比達雙位數，第2季在輝達GB200量產出貨，比重提升至15%，隨著第3季底GB300出貨，看好伺服器業務動能延續至第4季，AI伺服器今年全年營收占比將持續提升。

AI 華碩 伺服器

