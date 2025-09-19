強茂切入ASIC供應鏈

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

功率元件廠強茂（2481）近期營運報捷，由於AI伺服器逐步放量，複雜的電路及高壓的電流轉換成為功率半導體需求提升，強茂成功切入雲端服務供應商（CSP）ASIC伺服器供應鏈，法人看好該領域對強茂2026年營收貢獻將較今年翻倍成長。

目前分離式元件龍頭廠商對市況的看法，包含英飛凌、安森美及意法半導體等雖然都因關稅的不確定性，對於消費性看法稍微保守。

但管理層皆表示，AI相關需求較好，車用需求慢慢回溫；恩智浦更認為，下一季度整體營收優於歷史季節性。

另外，Vishay喊出現在出貨訂單出貨比已高於1，顯見整體元件市況在開始好轉。

業界分析，AI伺服器開始放量下，研調機構預估全球AI伺服器的POWER IC產值將從2025年2億美元提升至2033年7億美元，年複合增長率約17%。

供應鏈透露，強茂已切入GPU大廠供應鏈，主要供給二極體品項，今年底開始打進CSP客戶的ASIC伺服器供應鏈，主要供給MOSFET相關產品，推估整體應用於AI伺服器相關的功率元件，明年貢獻營收將翻倍增長。

另外，目前除應用於主板上的產品，強茂對於POWER端的中壓產品也陸續送樣，台廠產品相較歐美廠商性價比高，且強茂產品品質也較好等優勢，有望持續搶攻海外市場。

車用領域為強茂營運主力，法人點出，MOSFET與整流二極體出貨穩定，尤其在新能源車、充電樁與車載電源管理應用具備技術優勢；工控方面，受惠於自動化設備升級與電源模組需求回溫，強茂在高壓元件與保護元件出貨動能明確，並逐漸切入歐系工控大廠供應鏈。

強茂也開始量產高壓MOSFET與部分碳化矽（SiC）元件，導入工控與電源模組客戶，預期2026年將成為主要成長動能之一。

法人看好強茂投入車用SiC元件開發，並與日系與歐系車廠進行認證合作，未來有望切入Tier 1供應鏈。

同時，由於新產品布局加速，SiC元件與高壓MOSFET進入量產，將帶動2026年高成長契機。

AI 強茂 伺服器

延伸閱讀

期貨商論壇／緯創期 展望正向

全民權證／創意 挑價內外10%

今年總報酬最強高股息ETF 00946配息出爐 年化配息率6.85%

台積電、聯發科 押寶80天

相關新聞

華晶科推新解決方案

AI視覺解決方案供應商華晶科（3059）參加台北航太與國防工業展，提出整合視覺平台、晶片、鏡頭與演算法的無人機視覺處理解...

豪威躋身輝達鏈 同欣電沾光

全球汽車CIS市場第二大業者豪威宣布躋身輝達（NVIDIA）供應鏈，業界看好帶旺CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電...

技嘉：GB300啟動出貨

技嘉（2376）董事長葉培城表示，近期人工智慧（AI）伺服器出貨不錯，輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器開始出貨...

強茂切入ASIC供應鏈

功率元件廠強茂（2481）近期營運報捷，由於AI伺服器逐步放量，複雜的電路及高壓的電流轉換成為功率半導體需求提升，強茂成...

華碩揮軍中東AI基建

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺主權AI業務、前進中東市場，日前在杜拜舉行的首屆「AI Tech高峰會」發表全方位主權A...

主權基金買不停、AI 高階訂單爆滿 穎崴創新天價

主權基金買不停又逢受惠輝達與超微等帶動AI高階測試座訂單爆滿，穎崴（6515）18日攻上漲停1,875元，創新天價，並蓄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。