技嘉：GB300啟動出貨

技嘉（2376）董事長葉培城表示，近期人工智慧（AI）伺服器出貨不錯，輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器開始出貨，最近幾個長期合作客戶接單狀況不錯，與客戶後續合作看法蠻正面。

技嘉客戶近期頻頻接到大單，包括俄羅斯網路巨擘Yandex分拆Nebius集團，與微軟簽訂為期五年、價值將近200億美元（約新台幣6,000億元）的合約，取得AI雲端運算資源。

以及輝達與新投資的CoreWeave，簽署價值63億美元（約新台幣1,898億元）的雲端服務合約，向CoreWeave租賃自家晶片的運算資源，加深雙方合作關係。

Nebius與CoreWeave都是技嘉的客戶，之前已經出貨GB200 AI伺服器，隨著兩大客戶有新的大單挹注，技嘉未來業績看旺。

葉培城說，AI伺服器近期出貨狀況「很不錯」，GB300已經開始出貨。近期幾個客戶接單狀況很好，他說，從長期合作的客戶看後續接單狀況與技嘉合作的情況，目前看起來蠻不錯，蠻正面的。

他表示，AI伺服器單價高，是今年核心成長動能，對營業額的年增幅度會有顯著貢獻，技嘉在相關領域的基礎穩固，持續受惠於全球AI應用的擴張趨勢，GB300伺服器按照既有進度出貨，將繼續強化新一代產品的能量。

在主板與顯示卡方面，雖然第2季表現相對平緩，但隨著產品迭代週期推進，輝達RTX 50高階顯示卡系列已經成功帶動換機潮，預期將延伸至中階、入門級市場，帶動整體需求增長。

技嘉在高階領域感受到拉貨力道明顯提升，下半年的市場情況確實優於上半年，第4季有機會成為全年出貨高點。