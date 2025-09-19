豪威躋身輝達鏈 同欣電沾光

全球汽車CIS市場第二大業者豪威宣布躋身輝達（NVIDIA）供應鏈，業界看好帶旺CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）晶圓重組與構裝需求，營運、業績動能迎來成長。

豪威進入輝達供應鏈，台廠同欣電雨露均霑。同欣電手握兩大車用CIS大客戶，最主要客戶為安森美，並提供豪威晶圓重組（RW）和構裝服務。

豪威宣布支持NVIDIA DRIVE AGX Thor生態系統，其成像解決方案加入下一代智慧駕駛汽車。豪威CMOS產品涵蓋手機、安防、醫療、汽車等領域，在汽車端有20年車規驗證體系基礎，提供ADAS、駕駛監控、電子後視鏡等場景的CIS方案。

目前收集數據可直接連結輝達AI算力，多攝影機影像即時處理、無縫融合，讓智慧駕駛系統能精準識別行人、車輛、交通標誌，決策準確性與可靠性大幅提升。

法人看好同欣電有望受惠於車市需求逐漸回升，以及自駕車趨勢持續發展，高階8M畫素產品滲透率上升，帶動車用CIS需求，加上光通訊布局挹注，還有碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）的加入，明年營運在三大引擎助攻下看俏。

其中光通訊方面，同欣電表示，400G、800G光模組需求升溫，現階段800G產品已有國際大客戶選定同欣電為供應商，今年開始量產、貢獻營收，800G光收發模組將成為今年營運主要成長動能，且明年碳化矽與氮化鎵加入，應用於650V與低壓等，全力搶攻資料中心領域。

綜觀各產品線，同欣電預期，2025年成動能以RF模組最佳，尤其在光通訊部分，光通訊客戶已成為RF模組最大客戶，預期估今、明年皆會成長

業界分析，資料中心對高速傳輸的需求急劇增加，AI應用也帶動對光通訊模組封測的需求。