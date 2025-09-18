全新股價創波段新高 高盛點讚、上調目標價
全新（2455）18日隨盤勢上揚，創下波段新高，外資高盛於最新報告中上調其目標價至212元，並維持「買進」的評等，主因隨中國政府放寬磷化銦出口限制以及全新擴大其供應商基礎，磷化銦基板供應受限問題將於第3季底逐步緩解，營收有望逐月成長。
高盛指出，過去受到智慧型手機品牌客戶進行型號轉換、中國恢復供應磷化銦基板，以及另一家主要客戶的訂單安排變動影響，全新營收8月低於預期。
但預估後續在強勁的矽光子學與連續波雷射需求，加上Wi-Fi 規格升級、智慧型手機功率放大器磊晶片市場份額擴大，第3季和第4季的營收分別實現季增長22%和27%。
高盛表示，由於資料中心和新興應用（如 AI 眼鏡、無人機、物聯網）對網路需求的增加，有望持續驅動全新成長和產品組合升級 。預計在矽光子學營收貢獻將在2028年達38%，同時淨利潤在2025年至2028年間將以48%的複合年增長率 (CAGR) 成長，毛利率也將在2028年提升至47%。
