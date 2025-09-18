這檔股票獲高盛喊買並上調目標價至212元 激勵股價創波段高

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

全新光電（2455）由於受惠外資高盛證券預估第3、4季營收將連續呈現二位數成長，加上未來營運成長超越預期，因此上調目標價至212元，激勵股價強勢表態，18日盤中一度來到170元，創本波反彈新高。

高盛證券指出，展望未來數月，全新由於受惠矽光子需求強勁，加上微電子領域需求暢旺，帶動單月營收表現將逐月成長至 12 月，推動 2025 年第 3 季、第 4 季營收季增分別達 22%、27%，連續呈現二位數成長。

展望後市，高盛認為，隨資料中心與新應用如 AI 眼鏡、無人機、IoT等的網路需求上升，全新成長與產品組合升級有望持續推進，因此預估 2025-2028年淨利將以48% 的年複合成長率（CAGR）成長。

而毛利率將於2028 年提升至 47%，相較 2025年的 39%顯著大增，主要受惠於矽光子營收貢獻自 2025 年的 6% 提升至 2028 年的 38%所帶動。據此，高盛上調全新2026-2028年淨利預估2%、2%、1%，給予「買進」評等、目標價由186元上調至212元。

