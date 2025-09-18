主權基金買不停、AI 高階訂單爆滿 穎崴創新天價

主權基金買不停又逢受惠輝達與超微等帶動AI高階測試座訂單爆滿，穎崴（6515）18日攻上漲停1,875元，創新天價，並蓄勢挑戰2,000元。

基本面強勁，該公司也獲得國際機構青睞，穎崴9月10日公告獲主權基金加碼持股已逾5% 。穎崴公告，Norges Bank（花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶），於114年3月3日起至114年9月2日止，經由集中市場取得增加2,017,000股，占公司已發行股份總額百分比5.595%。

根據Global Growth Insights最新報告指出，全球半導體測試座市值持續成長，從去年的16.5億美元，到今年增至18.4 億美元，並預估2025年到2033年的年複合增長率達8.7%，其中，美國半導體測試座（含老化測試座）受AI應用大幅成長44%，因國防應用成長38%，與穎崴科技先進製程客戶占比及區域性增長態勢一致，穎崴產品策略及客戶應用別在產業正確趨勢上。

在AI帶動下，晶片設計朝向超大晶片（ultra-large die area）、高頻寬（high bandwidth）、大功耗（high power consumption），電晶體散熱管理的關鍵挑戰，從設計階段，升級到製造和封裝階段層級，穎崴的散熱產品全新液冷散熱解決方案E-Flux 6.0，較前一代E-Flux 4.0製冷能力有113%的提升、達3,500瓦，為半導體測試介面散熱管理解決方案成為領先梯隊，並已小量出貨，提供市場系統級測試（SLT）和系統級最終測試(SFT)的散熱管理需求。

隨著2.5D、3D、CoWoS等半導體先進封裝時代來臨，穎崴「半導體測試介面AI plus全方位解決方案」滿足市場AI、HPC、ASIC、AP、CPU、GPU、Robotic等市場應用；同時在探針卡產品線營收占比在今年持續增長，市占擴大，為今年下半年成長注入動能。