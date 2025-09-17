DRAM大浪至 南亞科8月正式轉盈、單月每股純益0.26元

DRAM廠南亞科（2408）因股票狂漲，遭列注意股後漲勢仍未止歇，今日應主管機關要求，公告8月單月自結損益。南亞科營收達67.63億元、年增141.32%，並寫下43個月來新高後，單月也正式賺錢了，公告稅前盈餘9.85億元、年增201.23%，歸屬母公司稅後純益8.11億元、年增210.19%，每股純益0.26元。

南亞科已連續11季虧損，先前法說會原預估，第3季毛利率轉正，但單季轉盈還要持續努力，第4季比較有把握賺錢，未料DRAM價格漲勢凶猛，隨價格同升，南亞科8月單月正式賺錢，由於南亞科第4季合約價漲幅仍逾五成，法人預估獲利可望再向上提升。

南亞科股價也隨基本面轉佳，吸引三大法人狂吸籌碼，近三個交易日買超逾14萬張，今日收盤價73.3元，上漲4.1元，連11漲，單日成交量高達35.2萬張。