快訊

砍前女友30多刀斃命…17歲少年收容4大理由出爐 法院：有暴力傾向

獨／民進黨2026選對會責任區 新潮流認養區最多、徐國勇扛柯文哲故鄉

淡江大橋遭註冊商標 公路局曝「1原因申請」審核中未定案

DRAM大浪至 南亞科8月正式轉盈、單月每股純益0.26元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片

DRAM南亞科（2408）因股票狂漲，遭列注意股後漲勢仍未止歇，今日應主管機關要求，公告8月單月自結損益。南亞科營收達67.63億元、年增141.32%，並寫下43個月來新高後，單月也正式賺錢了，公告稅前盈餘9.85億元、年增201.23%，歸屬母公司稅後純益8.11億元、年增210.19%，每股純益0.26元。

南亞科已連續11季虧損，先前法說會原預估，第3季毛利率轉正，但單季轉盈還要持續努力，第4季比較有把握賺錢，未料DRAM價格漲勢凶猛，隨價格同升，南亞科8月單月正式賺錢，由於南亞科第4季合約價漲幅仍逾五成，法人預估獲利可望再向上提升。

南亞科股價也隨基本面轉佳，吸引三大法人狂吸籌碼，近三個交易日買超逾14萬張，今日收盤價73.3元，上漲4.1元，連11漲，單日成交量高達35.2萬張。

DRAM 南亞科

延伸閱讀

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

力成受惠 DRAM 動能、NAND Flash 發展 第4季後市可期

外資續買超270億元！搶進DRAM雙雄逾9.3萬張、台積電也大回血

全民權證／南亞科 選逾四個月

相關新聞

DRAM大浪至 南亞科8月正式轉盈、單月每股純益0.26元

DRAM廠南亞科（2408）因股票狂漲，遭列注意股後漲勢仍未止歇，今日應主管機關要求，公告8月單月自結損益。南亞科營收達...

外資髮夾彎！佳能填息秀只演一半 股價翻黑收低

能率（8071）集團成員佳能（2374），17日迎來除息首日，每股配息0.6元、配股1.2元，除權息參考價為95元。除息...

記憶體漲價與 DRAM 代工展望點火 力積電早盤亮燈漲停

17日早盤，晶圓代工廠力積電（6770）直攻亮燈漲停，鎖在20.40元、漲幅9.97%，量能放大、買盤鎖住，盤中成交量逾...

外資點火友達！面板出貨轉強 三虎齊發威

台股17日隨台積電（2330）休憩，但面板三虎卻威風凜凜！

滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2...

愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。