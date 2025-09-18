佳世達搶智慧醫療商機

佳世達（2352）衝刺醫療事業，集團旗下浚鴻數據、邁達特、達宣智慧搶攻智慧醫療商機。

其中達宣智慧解決方案已打入台南成大、新竹台大醫院，看好政府「健康台灣」深耕計畫，將帶動台灣醫療院所新一波智慧化升級潮。佳世達智能方案事業群總經理曾文興昨（17）日指出，樂觀第3季營運表現，但先前美國市場有提前拉貨現象，是否會影響第4季業績，仍待觀察。

佳世達昨天與AWS主辦「健康台灣AI／數位孿生 引領智慧健康新模式」論壇。佳世達集團以聯合艦隊策略，集結邁達特、浚鴻數據、達宣智慧等夥伴，並攜手AWS的雲端運算、機器學習與資安架構，建構涵蓋醫院營運、醫材設備到精準健康服務的智慧健康生態圈，目前已在多家醫學中心、區域醫院與醫療機構展開試點。

浚鴻數據、達宣智慧歸屬佳世達智能方案事業群。其中，浚鴻數據鎖定AI個人健康管理方案，此次發表AI精準健康新技術，突破傳統驗血驗尿限制，僅需輸入居家可量測的八項生理指標及六題問卷，即可建立個人專屬數位孿生，搭配穿戴裝置，AI動態模擬20項與慢性病關聯之關鍵生理指標。

達宣智慧主要鎖定醫療院所商機，總經理黃氣寶指出，達宣去年從集團分拆獨立出來，靠著先前多年的耕耘，目前達宣解決方案已導入台南成大、新竹台大，看好政府「健康台灣」深耕計畫，近500億元經費將促進醫療院所升級智慧化服務。