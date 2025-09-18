神基強固AI PC 添動能
神基（3005）衝刺強固AI PC商機，昨（17）日宣布推出全新一代強固型平板電腦，鎖定國防、製造、公用事業、運輸物流及醫療需求等領域，隨著神基持續推出強固AI PC產品線，有望為下半年營運增添新動能，整體營運將呈現逐季成長態勢。
神基積極擴張強固AI PC產品線，新推出的UX10與UX10-IP為最新加入Copilot+ PC2行列的裝置，與近期推出的B360 Plus筆電與F120平板共同壯大快速成長的Copilot+ PC產品陣容。
神基兩款全新裝置皆搭載Intel CoreTM Ultra 200V系列處理器，與具突破性的Intel AI Boost NPU，提供高達48兆次運算（TOPS）效能。神基指出，新一代UX10結合強大效能、靈活應用與輕巧設計，適合國防、製造業、公用事業及運輸與物流等多元關鍵應用場景。
