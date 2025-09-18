藍天NB業務將逐季揚

藍天（2362）昨（17）日召開法說會，展望後市，藍天預期，中國大陸電競業務增溫，加上德國、日本市場換機需求延續，看好下半年NB業務逐季成長目標有望達成。此外，隨著新台幣匯率波動減緩，法人預估，藍天獲利亦有望反彈，下半年重回成長軌道。

藍天今年第2季受國際關稅政策不確定性升高及新台幣升值影響，單季營業利益5.68億元，季增27%，本業營運表現穩定成長，且獲利結構穩健，業外其他損失含匯損影響數增加，造成單季出現稅後淨損2.3億元，每股虧損0.4元，累計上半年每股純益達0.03元。

以各區域市場NB出貨量及占比來看，藍天上半年亞太區占32%、大陸為27%、歐洲19%、美洲5%；日韓市場表現突出，占比來到17%，出貨量相較去年同期成長23%。

藍天筆電事業第2季在主要零組件供貨緩解下，加上RTX50系列量產出貨，各區業績均呈季增，NB出貨41萬台、季增56%，該事業體單季營收達48.8億元、季增45%。

展望後市，藍天指出，看好德國、日本市場換機需求延續，預計NB出貨動能穩步成長，內部目標NB業務逐季成長目標有望達成。

藍天今年8月營收達17.98億元，月減9.04%、年減27.7%；累計今年前八月營收135.3億元、年減19.5%。

法人預估，隨著藍天大陸市場業務下半年需求增溫，加上雙11銷售旺季備貨效應，除帶動NB事業出貨量成長外，第3季整體營收估將優於前一季表現，且在擺脫第2季匯率風險後，預期獲利也將反彈，重返成長軌道。

在大陸通路業務方面，藍天旗下百腦匯的租金收益表現持穩，轉投資的群光廣場百貨旗下成都及武漢兩大主力據點持續貢獻獲利；至於西安及汕頭兩店則繼續推動整租方案、提升整體資源運用效益，藍天期盼在下半年傳統消費旺季帶動大陸內需回溫下，挹注營運表現。