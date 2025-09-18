新代上市首日大漲45%

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

智慧製造解決方案領導廠商新代科技（7750）昨（17）日掛牌上市，董事長蔡尤鏗表示，新代繼興櫃以來，屢獲投資人肯定，昨天掛牌後市值更超過600億元，躍升為資本市場矚目的「機器人概念股」。

蔡尤鏗稍早在30周年慶中宣布，明年將啟動下一個五年計畫，未來新產品會聚焦在人工智慧（Al）與機器人上，同時加速海外市場布局，營收朝下一個百億目標前進。

新代昨天以每股630元掛牌上市，開盤強勁表態，盤終收在919元、大漲45.87%；新代掛牌後市值突破600億元，而公司在興櫃期間，股價一度衝上1,005元高峰，成為資本市場甚受矚目的「機器人概念股」。

新代於9月上旬完成上市前競拍及申購，市場反應熱烈，在競拍部分，市場凍結資金逾百億元；申購部分，總計申購筆數近18萬筆，中籤率僅0.7%，顯示市場對新代充滿十足信心。

受惠中國製造業對中高階工具機設備採購持續升溫，新代去年合併營收108.8億元，不僅提前一年達成百億營收目標，每股稅後純益更倍增達22.31元。

今年營運持續展現強勁動能，上半年合併營收72.36億元、年增28.5%，毛利率提升至46%，稅後純益10.8億元、年增34.1%，每股後純益17.2元，營收、獲利雙創同期新高，法人估，下半年維持審慎樂觀看待。

