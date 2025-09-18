快訊

合勤控推無人機防禦系統

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

合勤控（3704）旗下合勤科技昨（17）日宣布，該公司提供無人機使用的各種抗干擾的跳頻通訊模組、光纖通訊模組之外，也結合主動與被動雷達偵測，加上AI智慧終端導引辨識追蹤等多層次技術，推出高規先進無人機防禦系統，反制各式無人機。

合勤科技表示，生產無人機容易，但要產製無人機防禦系統則困難得多，尤其無人機在戰爭應用上，防守方發展出電子干擾技術，無人機則要配備抗干擾的無線通訊技術以反反制，更有配備光纖通訊的無人機，能徹底抗拒電子干擾。

合勤科技表示，該公司無人機防禦系統結合主動與被動雷達偵測，資訊由後端控制平台整合，再指揮干擾機定向干擾軟殺或由攔截無人機進行攔截硬殺，以低成本反制無人機威脅，使各式敵意無人機無法越雷池。

合勤科技透露，旗下相關產品以主動雷達，主動搜尋並追蹤各類空中目標，實現即時偵測與威脅評估。例如對如伊朗見證者類自殺無人機，則可偵測到十幾公里以上；被動雷達則可隱匿式偵測無人機。

電子干擾系統為軟殺防禦方案的核心組件，合勤科技指出，能智慧干擾無人機的通訊和導航系統，打斷其訊號傳輸，使其失控，並可做誘騙攻擊，欺騙其GPS定位，促使無人機墜毀、停止作業或自動返航。

光纖 無人機

