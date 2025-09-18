嘉晶大尺寸磊晶需求熱
嘉晶（3016）昨（17）日召開法人說明會，總經理溫錦祥表示，預期下半年整體營收將維持高個位數成長，展望2026年，矽磊晶小尺寸產品可望維持持平，但大尺寸8吋磊晶則有機會呈現雙位數成長，成為推動整體業績的關鍵動能，化合物半導體因新應用需求逐步放量以及今年基期很低，2026年力拚雙位數增長。
回顧上半年，嘉晶指出，上半年營收下滑主要受矽磊晶營收下降與化合物半導體需求疲弱拖累，第2季隨著客戶庫存調整結束，需求已有回升跡象。台灣市場已有回溫的現象，日本市場SiC EPI的產品因客戶面臨中國大陸競爭，下單衰退，歐美市場受惠AI伺服器需求拉升，客戶訂單向上。
嘉晶坦言，矽磊晶市場因為大陸市場內捲、競爭激烈，嘉晶的因應方式是找到更多非大陸應用市場的客戶，寄望新客戶在第4季會有小量量產的產品。
