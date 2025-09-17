外資髮夾彎！佳能填息秀只演一半 股價翻黑收低

能率（8071）集團成員佳能（2374），17日迎來除息首日，每股配息0.6元、配股1.2元，除權息參考價為95元。除息前一天，佳能受惠集團布局機器人題材，吸引外資擴大買超17,587張，助攻股價一度攻上107元漲停，並刷新歷史最高紀錄，引發市場關注。

今日早盤，佳能開盤報97.6元，盤中一度重回百元大關、站上101元，填權息約五成。然而，外資反手賣超14,996張，多頭跟著熄火，終場收低92.5元，下跌2.63%。

產業面上，佳能受益於能率集團及能率亞洲先前投資美國人型機器人公司Agility Robotics，近期股價持續強勢。Agility Robotics於C輪融資中獲得輝達（NVIDIA）投資，雙方將在AI模擬、數位孿生及強化學習等技術上合作，推動新一代AI機器人。Agility創辦人Jonathan Hurst也將於9月中下旬來台訪問，首站即安排拜訪佳能，雙方有望在機器人視覺模組開發與量產上展開合作。

佳能高層日前表示，集團持續深耕車用光學與AI應用，積極布局機器人視覺模組及無人機市場，2027年占比拚20%，看好機器人相關訂單能見度直達2026年下半年。佳能預估，新產品如機器人視覺與無人機相關營收占比，2026年將達5%到10%，2027年挑戰20%，為未來營運添上強勁成長引擎。

基本面上，佳能第2季營收23.34億元，創下近30季新高，主要受惠訂單數量增加。法人表示，下半年營收可望優於上半年，若台幣兌美元匯率維持穩定，獲利表現將持續改善。

佳能除息行情雖有技術性回檔，但受機器人題材加持，短中期仍具追蹤價值。光學技術與研發累積多年的經驗，使佳能在車用光學、AI及機器人相關應用上持續深耕，期望在國際市場發揮影響力。