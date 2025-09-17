記憶體漲價與 DRAM 代工展望點火 力積電早盤亮燈漲停

17日早盤，晶圓代工廠力積電（6770）直攻亮燈漲停，鎖在20.40元、漲幅9.97%，量能放大、買盤鎖住，盤中成交量逾15萬張，成為盤面焦點。

市場普遍解讀，本波勁揚主因是記憶體漲價潮延續與公司對DRAM代工展望轉強。總經理朱憲國先前指出，近期DRAM代工需求明顯回升，受一線大廠宣布退出8G DDR4市場影響，客戶提前備貨、投片需求滿載，投片ASP自第2季起逐月上揚，預計在第3季末至第4季初陸續反映在營收與毛利。

在先進封裝與3D路線上，公司加速3D AI Foundry與Interposer布局，第2季Interposer已小量出貨，目前以CoWoS-S為主，CoWoS-L亦提供客戶導入；董事會已通過Interposer擴產資本支出，今明兩年對毛利貢獻將逐步浮現。同時，DRAM四層WoW與八層WoW堆疊技術的驗證／開發並行推進，未來將與Interposer一起成為3D AI Foundry的主要獲利來源。

整體來看，記憶體報價上行與DRAM代工ASP傳導，疊加Interposer擴產與CoWoS導入進度，將左右下半年營運走勢；若訂單與良率如期放量、毛利率同步改善，力積電股價在短線強攻後仍有望累積中期續航動能。