黃金期 短線操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

聯準會即將進入降息階段，期貨法人表示，美國、中國的經濟基本面並不理想，烏俄的地緣政治風險有愈演愈烈跡象。先前如持有黃金的投資人，不論現貨或是對標黃金的金融商品，台灣期交所有推出黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。

市場預期聯準會（Fed）即將進入降息周期，考量貨幣的不確定性拉高，投資人持續增加持有傳統的實體貨幣-黃金。黃金於15日現貨價上漲1.1%，報每盎司3,680.80美元，12月到期的黃金期貨則是上漲0.8%，同創歷史新高，報每盎司3,719美元。金價已上漲 1.6%，多頭仍在延續。

芝加哥交易所FedWatch工具顯示，市場幾乎篤定Fed本周將降息1碼，然而降息1碼已充分反映到市場，因此投資人將本周聯準會的焦點放在年底前仍會降息的次數。普遍預期聯準會12月將再降息1碼，2026年預估再降息兩次，終端利率可望落至3.5%。

根據法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第194期報導指出，貴金屬與礦業股成為資金避風港，法巴將黃金12個月目標價由3,500美元上修至4,000美元，白銀則由45美元調升至50美元。

除直接持有黃金外，自今年4月股市觸底以來，美國金屬與礦業類股累計漲幅達66%，投資人亦可將目光放在與黃金相關的礦業。

（永豐期貨提供）

降息 聯準會

延伸閱讀

市場預期聯準會將降息 亞股漲多跌少

金價再刷新高紀錄 每英兩近3,690美元！Fed降息預息升溫、美元走弱

Fed降息在即 華爾街喊小心：股市漲勢恐暫歇 2007年教訓拉警報

川普再喊大降息 新台幣盤中升破30.2元創波段新高

相關新聞

就市論勢／AI、半導體概念 可布局

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

兆豐證進駐高雄資管專區

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞...

滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2...

綠能、缺電概念股 資金捧

AI產業蓬勃發展與半導體高耗能需求，電力供應穩定性成為台灣產業發展關鍵。興達電廠意外事件凸顯台灣電力供應的脆弱性，也讓市...

PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及...

愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。