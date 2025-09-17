期貨鑽石獎 19家出線

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

期交所今年持續辦理「第11屆期貨鑽石獎」，得獎名單於昨（16）日出爐，共19家機構獲獎，總計將頒發25個獎座，主要為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提升法人機構參與，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務。

「第11屆期貨鑽石獎」就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性的造市者設置造市績效鑽石獎，以及就店頭結算會員及客戶設置店頭集中結算量鑽石獎；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者設置特別貢獻鑽石獎。

期貨鑽石獎評審委員由銀行、壽險、產險、票券、投信投顧、證券、期貨等七大金融產業公會理事長及具專業經驗之專家學者擔任，期間召開兩次評審委員會議討論，依評選標準遴選得獎名單。

「第11屆期貨鑽石獎」得獎名單公告於期交所網站，為恭喜所有獲獎機構並表彰其對國內期貨市場之貢獻，期交所將於24日舉辦「第11屆期貨鑽石獎」頒獎典禮，邀請主管機關及獲獎機構代表共襄盛舉。

期交所 期貨交易

延伸閱讀

26春夏紐約時裝周...蕭邦高空派對 揭曉全新Ice Cube高級珠寶膠囊系列

第11屆期貨鑽石獎得獎名單出爐 期交所9月24日將舉辦頒獎典禮

期交所調高多檔期貨保證金 9月11日一般交易時段結束後起實施

留意金居期未沖銷部位

相關新聞

就市論勢／AI、半導體概念 可布局

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

兆豐證進駐高雄資管專區

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞...

滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2...

綠能、缺電概念股 資金捧

AI產業蓬勃發展與半導體高耗能需求，電力供應穩定性成為台灣產業發展關鍵。興達電廠意外事件凸顯台灣電力供應的脆弱性，也讓市...

PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及...

愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。