期貨鑽石獎 19家出線

期交所今年持續辦理「第11屆期貨鑽石獎」，得獎名單於昨（16）日出爐，共19家機構獲獎，總計將頒發25個獎座，主要為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提升法人機構參與，同時鼓勵金融機構積極參與店頭集中結算業務。

「第11屆期貨鑽石獎」就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資暨期貨信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性的造市者設置造市績效鑽石獎，以及就店頭結算會員及客戶設置店頭集中結算量鑽石獎；同時就對期貨市場或店頭集中結算業務貢獻具傑出事蹟者設置特別貢獻鑽石獎。

期貨鑽石獎評審委員由銀行、壽險、產險、票券、投信投顧、證券、期貨等七大金融產業公會理事長及具專業經驗之專家學者擔任，期間召開兩次評審委員會議討論，依評選標準遴選得獎名單。

「第11屆期貨鑽石獎」得獎名單公告於期交所網站，為恭喜所有獲獎機構並表彰其對國內期貨市場之貢獻，期交所將於24日舉辦「第11屆期貨鑽石獎」頒獎典禮，邀請主管機關及獲獎機構代表共襄盛舉。