綠界處分精誠金融持股

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

2025-09-17 01:32