興櫃家族 再添二新兵

櫃買家族本周再添兩檔新兵，漢測（7856）、智寶等兩家公司將分別於今（17）日、18日登錄興櫃，登錄興櫃家數將增加至355家。

漢測今天登錄興櫃，主要提供探針卡、雷射清潔機、熱控模組、AOI檢測系統與相關測試耗材，協助客戶完成晶圓測試與成品驗證工作。漢測表示，致力於提供半導體客戶全面性測試服務，包含設備銷售、安裝、技術支援、製程開發、移機以及客製化設計等，主要產品探針卡可依照客戶需求，提供高度客製化及在地化製程服務，從研發設計、製程貼合到售後維修服務皆能高度整合，提供一條龍的完整解決方案。輔導推薦證券商為永豐金、第一金證券，興櫃認購價100元。

智寶將於18日登錄興櫃，主要是從事ACG產品的內容開發、製作管理、項目經營以及相關衍生業務。經營以IP為核心的娛樂創意事業，長期深耕國際級ACG IP（Intellectual Property，智慧財產權）內容開發、製作管理、項目經營以及相關衍生業務為主。

智寶表示，營運致力於連結國際市場及產業資源，推動IP國際合製及市場營銷，與日本ACG產業具有深度的合作夥伴關係，為台灣目前唯一具有在日本籌組製作委員會、擁有幹事資格的企業；同時亦為目前台灣ACG產業中，少數以全球市場營收為主要營收來源的公司。輔導推薦證券商為國票、群益金鼎證券，興櫃認購價40元。