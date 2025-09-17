創櫃板輔導課 有看點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
神準科技董事長蔡文河（左）與櫃買中心董事長簡立忠現場合影。櫃買中心／提供
神準科技董事長蔡文河（左）與櫃買中心董事長簡立忠現場合影。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）9月開辦的創櫃板進階輔導課程，邀請台灣經濟研究院院長張建一、神準科技（3558）董事長蔡文河等兩大重量級講師開講，除創櫃板公司經營階層人員出席外，並吸引多家上櫃、興櫃公司報名參加，獲得熱烈參與及回響。

櫃買中心致力於扶植國內中小微新創事業，提供多元輔導服務，歷年持續舉辦涵蓋財會、稅務、法律、人資、行銷、管理、永續創新等不同面向且符合公司需要的輔導課程。

為此在9月開辦的創櫃板進階輔導課程，邀請張建一講授「企業從存活到永續的3S極品牌策略」，對於新創企業如何從存活、成功到永續經營（3S）的契機，提供關鍵整合介紹及個案分析；此外，亦邀請蔡文河闡述「台灣資通訊中小企業的成長挑戰與機會」，深入剖析企業成長策略、價值評估及核心競爭力，提供實務經驗交流及實例分享。

櫃買中心指出，今年推出「創櫃板Plus」更友善的分級輔導課程，開辦「初階課程」、「進階課程」及「菁英課程」共三大階段多元面向的課程，包括人資、法律、稅務、行銷、募資、永續發展、創新研發、經營管理等，使不同規模及不同經營階段的公司，均能享有符合公司各階段實務需求的課程輔導，協助創櫃板公司逐步成長茁壯。

接下來還有9月19日在櫃買中心舉辦的創櫃公司財務會計實戰指南，將邀請安侯建業聯合會計師事務所會計師許明芳，主講認識財務報表、財務報表分析，以及內部控制對財務會計的重要性，目前尚可報名，報名期限至18日截止。

櫃買中心表示，未來將持續邀請產官學研各界講師開設創櫃板多元的輔導課程，陪伴新創企業邁向資本市場，相關課程資訊可見官網。

