四家公司上市案 通過

臺灣證券交易所昨（16）日董事會通過興櫃股王、半導體測試設備大廠鴻勁（7769）、東方風能、永擎與長廣等四家公司申請上市案；四家公司昨天興櫃股價均上漲慶祝，鴻勁上漲2％收盤價飆上1,885元，長廣更勁揚9.3%收244.5元新天價。

東方風能專注於離岸風力發電業務，包括風力發電機組的開發、建置、運營維護，以及提供風場整體解決方案；鴻勁為IC測試分類機製造商，提供整合性的半導體後段測試設備解決方案，受惠AI/HPC車用、5G/IoT等領域的晶片測試需求。

永擎主要業務為伺服器主機板及整機系統的研發及銷售，產品應用專注於資料中心、HPC、雲端運算等；長廣精機主要從事真空壓膜機設備的研發、製造，運用於IC載板、PCB等電子零組件，特別是在ABF載板上。