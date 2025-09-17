009812明掛牌 可融資券

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台灣資本市場邁入全新里程碑，野村投信募集發行的野村日本東證（009812）ETF將於18日掛牌上市，並得辦理融資融券，成為國內首檔台日跨境連結式ETF，不僅象徵台日雙邊資本市場合作跨入新階段，也為台灣朝亞洲資產管理中心目標邁進注入強勁動能。

金管會積極推動臺灣成為亞洲資產管理中心，於去年12月正式公告日本為我國承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，開放日本ETF得以連結式基金架構來台。此次「野村日本東證ETF」掛牌上市，正是政府推動台灣邁向亞洲資產管理中心政策的實質成果。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔為連結式ETF，連結之標的ETF為日本東京證券交易所上市交易的「NEXT FUNDS東證股價指數交易所交易基金」，東京證券交易所證券代碼：1306.JP，追蹤的「東證股價總報酬指數（TOPIX Total Return Index）」是日本東京證券交易所的股票市場指數，成分股涵蓋東京證券交易所主要市場、標準市場及成長市場上市的日本國內普通股，是追蹤日本股市整體表現的重要指標。

連結式ETF為指數股票型基金的一種，主要投資於海外單一特定ETF，而非直接投資於指數成分股。連結式ETF交易方式與指數股票型基金相同，投資人能以更熟悉及便利的交易方式和產品規格，直接參與日本的ETF投資機會，更有效率的配置日股資產，增加投資組合的多元性。

為慶祝首檔台日跨境ETF成功掛牌，證交所將於18日舉辦盛大上市典禮，邀請我國及日本主管機關代表共襄盛舉。此一里程碑不僅彰顯台灣成為亞洲資產管理中心的國際化進程，也象徵台日在金融領域合作關係邁入嶄新階段。

證交所表示，包含野村日本東證（009812）ETF，集中市場掛牌上市ETF將達193檔，含被動式ETF 186檔及主動式ETF七檔。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

ETF 日本

延伸閱讀

歷史首檔台日連結式ETF掛牌 野村日本東證18日上市

日本檢驗出M痘重症首例 20多歲女有非洲旅遊史

台灣晉陞航太展將展示實體火箭 喊話盼在台灣還有試射機會

公股券商首家 兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區

相關新聞

就市論勢／AI、半導體概念 可布局

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

兆豐證進駐高雄資管專區

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞...

滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2...

綠能、缺電概念股 資金捧

AI產業蓬勃發展與半導體高耗能需求，電力供應穩定性成為台灣產業發展關鍵。興達電廠意外事件凸顯台灣電力供應的脆弱性，也讓市...

PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及...

愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶...

