火星2025年下半年拚轉盈
火星生技（7731）總經理楊硯超昨（16）日表示，火星生技掌握六大通路，前八個月營收年增28%，單點藥局通路成長逾兩倍，產品通路調整過後，今年下半年力拚轉虧為盈，明年將進軍海外市場。
火星生技主要銷售產品涵蓋保健食品、保養品、美髮產品、健康用品及清潔用品等，保健品銷售占七成，保養品清潔用品占三成。
火星生技今年前八月營收3.97億元，年增28%，通路、商品策略調整，每股稅後小虧0.08元，楊硯超有信心，在通路商品調整過後，將緊密連結全台六大銷售通路類型，接下來配合雙11、雙12與耶誕節等傳統旺季，有信心下半年就會開始出現盈餘，力拚全年轉虧為盈。
楊硯超表示，火星生技在全國藥妝通路屈康寶穩定成長。地區型的單點藥局成長幅度最大，今年上半年單點藥局營收成長年增高達216%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言