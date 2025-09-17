就市論勢／AI、半導體概念 可布局

盤勢分析

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

本波台股多頭行情核心動能，源自AI應用全面爆發。台灣作為全球AI硬體製造重鎮，從上游晶圓代工、IC設計，到中下游伺服器組裝、散熱模組、機殼與電源供應器等，已形成一個緊密且高效產業生態系，成長趨勢依然明確強勁。

市場對算力需求持續升級，下一世代AI伺服器與客製化晶片（ASIC）伺服器同步崛起，預期將引爆新一輪硬體規格升級周期。預期相關供應鏈業者自9月起營收表現，有望挑戰新高紀錄，為股價表現提供堅實基本面支撐。

相對於AI科技股樂觀氛圍，受到全球終端消費需求不振、中國大陸經濟復甦力道遲滯等多重外部因素影響，傳統產業族群相對沉寂。儘管如此，若從長線布局角度審視，當產業景氣落入谷底之際，往往也代表個股估值來到歷史相對低檔區。

投資建議

儘管AI長線趨勢不變，但台股已來到歷史相對高位區，風險控管應置於投資決策首位。策略上，建議投資人可將核心資金維持在長期趨勢明確的AI、半導體相關受惠股，但須審慎評估其估值水平，避免過度追高。

同時，可將部分資金進行策略轉移，一方面關注股價已大幅修正、但具備景氣復甦潛力的優質傳產龍頭股。也可在此次強勢股修正過程中，尋找被市場錯殺，但未來實際需求依然強勁個股。