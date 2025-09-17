PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及景碩與臻鼎昨（16）日股價再掀起比價行情。

南電昨天收漲停價196.5元，上漲17.5元；景碩收110.5元，上漲8元。欣興收152元，上漲10元，臻鼎收172.5元，上漲6.5元，外資同步買超欣興、臻鼎。

日本供應商擴廠緩慢，使上游材料缺貨干擾，ABF載板出貨議題持續受關注，上游材料缺貨干擾ABF載板出貨，增添漲價想像空間。

業界分析，由於BT載板仍屬於供過於求，材料部分的吃緊實際影響有限；至於ABF載板高階製程供貨以欣興、景碩為主，相關產品報價依據客戶與材料需求情況，動態彈性調整。

欣興董事長曾子章日前指出，高階ABF載板強勁復甦，若無關稅變數，復甦速度與力道會更快。欣興本身技術與生產持續精進，目標楊梅廠今年就要獲利，光復廠也要在本季提早賺錢。

隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率及傳統旺季到來，業界傳出下半年載板報價ABF與BT載板皆可望季季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚。法人看好，載板龍頭欣興、BT載板營收最大的景碩率先受惠，南電、臻鼎也將受惠。

法人指出，先前部分廠商如南電傳出下半年BT載板報價可上漲20%，並已二度調高報價，但預期個別廠商漲幅不一，預估整體載板實績上漲幅度約個位數百分比，逐季看增。法人分析，景碩BT載板營收第一大，可望率先受惠BT載板報價回升。欣興近年專攻高階ABF載板，產能規模居台廠之冠，也可望受惠於此趨勢。