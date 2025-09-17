滙豐喊買中信、玉山金

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2891）、玉山金，因其具備穩健銀行業務基本面與雄厚資本實力，給予「買進」評等，目標價47元、38元。

滙豐將台灣2025和2026年GDP預測分別上調至5.7%和2.6%，滙豐表示，台灣政府計劃10月向全體公民發放1萬元現金，將刺激內需。

另外，鑑於穩健的經濟前景，滙豐預計，央行將不會跟隨Fed可能在9月實施的貨幣寬鬆政策。台灣央行降息時間點從2026年上半年推遲到2026年下半年。

中信金方面，滙豐指出，中信金2025年上半年獲利358億元，每股純益（EPS）1.78元，年減4%。儘管中信銀行取得創紀錄的278億元，但受到台灣人壽利潤下滑45%拖累，集團整體淨利潤仍呈現下滑。中信銀行調整後淨利差擴大至1.63%，有助其淨利息收入年增19%。中信金預計受惠於美國在2025年下半年可能進行的降息，淨利差將持續改善。

滙豐指出，富邦金和國泰金獲利亮眼，與此相比，以銀行為主的金控公司呈較為溫和增長，反映去年高基期效應及關稅問題。展望2025下半年，預計台灣整體經濟前景保持穩健，這得益於對AI相關產品的強勁需求。

中信金 中信銀行

延伸閱讀

市場預期聯準會將降息 亞股漲多跌少

金價再刷新高紀錄 每英兩近3,690美元！Fed降息預息升溫、美元走弱

Fed降息在即 華爾街喊小心：股市漲勢恐暫歇 2007年教訓拉警報

川普再喊大降息 新台幣盤中升破30.2元創波段新高

相關新聞

就市論勢／AI、半導體概念 可布局

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

兆豐證進駐高雄資管專區

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞...

滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2...

綠能、缺電概念股 資金捧

AI產業蓬勃發展與半導體高耗能需求，電力供應穩定性成為台灣產業發展關鍵。興達電廠意外事件凸顯台灣電力供應的脆弱性，也讓市...

PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及...

愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。