滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2891）、玉山金，因其具備穩健銀行業務基本面與雄厚資本實力，給予「買進」評等，目標價47元、38元。

滙豐將台灣2025和2026年GDP預測分別上調至5.7%和2.6%，滙豐表示，台灣政府計劃10月向全體公民發放1萬元現金，將刺激內需。

另外，鑑於穩健的經濟前景，滙豐預計，央行將不會跟隨Fed可能在9月實施的貨幣寬鬆政策。台灣央行降息時間點從2026年上半年推遲到2026年下半年。

中信金方面，滙豐指出，中信金2025年上半年獲利358億元，每股純益（EPS）1.78元，年減4%。儘管中信銀行取得創紀錄的278億元，但受到台灣人壽利潤下滑45%拖累，集團整體淨利潤仍呈現下滑。中信銀行調整後淨利差擴大至1.63%，有助其淨利息收入年增19%。中信金預計受惠於美國在2025年下半年可能進行的降息，淨利差將持續改善。

滙豐指出，富邦金和國泰金獲利亮眼，與此相比，以銀行為主的金控公司呈較為溫和增長，反映去年高基期效應及關稅問題。展望2025下半年，預計台灣整體經濟前景保持穩健，這得益於對AI相關產品的強勁需求。