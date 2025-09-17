兆豐證進駐高雄資管專區

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
兆豐證券成為首家公股券商獲准進駐高雄資產管理專區，兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，致力為高資產客戶打造全方位的投資解決方案。兆豐證／提供
兆豐證券成為首家公股券商獲准進駐高雄資產管理專區，兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，致力為高資產客戶打造全方位的投資解決方案。兆豐證／提供

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞洲資產管理中心」並選定高雄作為首個示範專區，期望透過一站式資產管理服務體系，強化市場效能與國際競爭力。

兆豐證券成為首家獲准進駐專區的公股證券商，充分展現其在財富管理領域積極發展的決心。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券自108年即率先成為獲准開辦高資產客戶理財服務的證券商，此次在高雄資產管理專區試辦業務，更是積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策的重要一步。

公司將以「投資規劃、資產配置、風險管理、傳承規劃」四大面向，為高資產客戶打造全方位投資解決方案，迎接亞洲資產管理的黃金發展期。

本次獲准試辦的業務，鎖定高資產客戶，涵蓋兩大亮點：一、境外基金配置更靈活：引進並銷售「未具證券投資信託基金性質之境外基金」，提供高資產客戶多元的資產配置選擇，強化投資便利性。

二、商品上架程序加速：高資產客戶以信託方式指定購買未上架之金融商品時，得免除既有上架審查規範，加速商品上架流程，協助客戶更快掌握國際投資機會。

配合金融商品創新服務，兆豐證券將與合作夥伴共同引進多元化的私募股權基金，以及另類投資商品等未具證券投資信託基金性質之境外基金，並強化投資商品的專業服務，涵蓋美股、港股、歐股、日股、陸股等海外市場，滿足客戶全球布局的投資需求。

兆豐證券秉持「專業、誠信、創新」的經營理念，持續開發具競爭力的投資商品，協助高資產客戶掌握資產增值機會。啟動專區業務後，兆豐證券將與客戶共創資產管理專區財富管理的新未來。

商品 兆豐

延伸閱讀

5車撞成一團！台88線高雄段事故釀嚴重塞車 2人受傷自行就醫

海外升學熱度不減！高雄美國學校大學博覽會 逾60名校齊聚

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

影／校長兼撞鐘！高雄道明中學停電 校長敲響「航母鐘」

相關新聞

就市論勢／AI、半導體概念 可布局

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

兆豐證進駐高雄資管專區

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞...

滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2...

綠能、缺電概念股 資金捧

AI產業蓬勃發展與半導體高耗能需求，電力供應穩定性成為台灣產業發展關鍵。興達電廠意外事件凸顯台灣電力供應的脆弱性，也讓市...

PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及...

愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。