台驊布局跨境電商 奏捷

台驊控股（2636）集團成員台灣空運全球布局傳佳音，完成併購跨境集運品牌Shipgo（世購國際），正式將Shipgo納入集團版圖，台灣空運由傳統承攬業務成功延伸至消費者C端，加速拓展亞洲跨境電商物流版圖。

台灣空運是國內知名的航空物流業者，也是台驊控股集團的成員之一，針對此次併購案，台灣空運表示，Shipgo深耕美國、英國、日本、香港、澳洲、加拿大、歐洲及中國等八大海外集運據點，累積逾十萬名會員。台灣空運因此成為全台擁有最多海外集運倉的承攬公司，能夠以更低成本、更高密度，快速回應跨境電商的龐大物流需求，是台灣跨境物流市場結構性的一大突破。

此次Shipgo的加入，使台灣空運串聯「企業大宗貨+電商包裹+消費者末端」的完整物流鏈，打破過去B2B與B2C各自為政的局面。