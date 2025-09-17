電信業聯手 衝網路 API

愛立信攜手電信業者強打開放網路API，已成立合資公司Aduna，並與中華電信（2412）、台灣大、遠傳接觸。現在網路API已經成為打擊詐騙重要幫手，未來要形成5G殺手級體驗，加速5G滲透率。

近年全球電信業者投入「讓電信笨水管變聰明」的創新應用，愛立信與AT&T、T-Mobile、Verizon、KDDI等全球大型電信營運商成立合資企業Aduna，結合5G與雲端運算技術，推動現代智慧化行動網路能力開放與創新，更攜手電信商、網路平台商與應用服務開發商打造完整生態系，共創全球API經濟。

Aduna執行長Anthony Bartolo昨（16）日首次造訪台灣。他表示，全球網路API市場高達100億美元，每年以年增八成到九成的速度高速成長，過往電信業者透過合作打造一個國際漫遊機制，現在要串聯電信業者，建立標準化API，打造全球API生態系。

Aduna將數百個網路協議整合至單一的標準化平台，已與全球近20家領先電信商建立合作，正與全球92至93個電信業者密切洽談，並持續吸引包括台灣等地的更多電信業者與開發者加入。

Aduna台灣電信業者也看準API未來商機，近年也積極導入防堵詐騙、身分認證等應用，未來也可望加入Aduna。