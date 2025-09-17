愛立信攜台廠 強攻5G

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
愛立信表示，與台廠合作涵蓋通訊、無人機及智慧眼鏡等領域，一起開拓全球商機。（路透）
愛立信表示，與台廠合作涵蓋通訊、無人機及智慧眼鏡等領域，一起開拓全球商機。（路透）

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶、正文及合勤等台廠夥伴合作5G FWA、5G-A終端以及5G Redcap等新產品。愛立信表示，與台廠合作涵蓋通訊、無人機及智慧眼鏡等領域，一起開拓全球商機。

《Ericsson Day》邀請新加坡電信、全球網路API領導者Aduna，以及聯發科、英特爾等產業夥伴，聚焦「Beyond 5G商模創新」與「AI與行動技術演進」兩大主軸。

愛立信亞太區技術長Magnus Ewerbring表示，隨著5G的SA（獨立組網）及網路切片技術發展，可幫助無人機或者空中載具進行定位及導航，更促進智慧眼鏡及擴增眼鏡發展，同時協助電信業者提供差異化服務，台灣正站在浪頭上，以領頭羊之姿參與5G甚至6G產業發展。

他認為，台灣是製造強國，愛立信不僅在通訊設備領域與聯發科等台廠合作，更攜手台灣夥伴跨入智慧眼鏡及無人機領域。

愛立信看好，5G FWA（固定無限接入）正成為全球家庭寬頻主要聯網方式，2030年全球FWA連接數將達3.5億，其中有八成是5G FWA，FWA流量將成長近四倍，占行動網路數據流量的35%。

愛立信並公布台灣5G FWA及RedCap合作夥伴，聯發科過去與愛立信在4G、5G時代合作就相當密切，近年更擴大至5G Redcap（輕量級5G）以及AI相關領域，昨日聯發科攜手仁寶秀出5G Redcap模組。

聯發科在論壇中指出，隨著技術快速發展，AI推論成本正大幅降低，邊緣AI崛起強化隱私保障與個人化體驗。為滿足AI應用的網路需求，聯發科不只專注AI晶片算力，更致力於協助服務供應商提升網路容量、降低成本，並提升用戶體驗，為電信與OEM產業帶來新一波的商業價值。

合勤控旗下合勤科技展出多款5G FWA室內及室外設備；華碩旗下亞旭推出兩款5G FWA設備及5G Redcap網卡；仁寶則打造5G Redcap的用戶端設備；正文也推出5G Redcap設備。

此外，愛立信高層今（17）日將參加數發部及電信技術中心舉辦「次世代通信頻譜展望國際座談會」，探討未來6G時代標準、技術及應用。

5G 愛立信 聯發科

延伸閱讀

永虹先進打入國際航太供應鏈 國防無人機投標添成長引擎

俄無人機突襲侵擾 波蘭批准北約部隊入境駐紮

台灣無人機廠未列美供應商名單 專家籲從歐洲突破

澤倫斯基籲北約強硬回應無人機越界 防俄得寸進尺

相關新聞

就市論勢／AI、半導體概念 可布局

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

兆豐證進駐高雄資管專區

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞...

滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2...

綠能、缺電概念股 資金捧

AI產業蓬勃發展與半導體高耗能需求，電力供應穩定性成為台灣產業發展關鍵。興達電廠意外事件凸顯台灣電力供應的脆弱性，也讓市...

PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及...

愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。