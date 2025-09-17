愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶、正文及合勤等台廠夥伴合作5G FWA、5G-A終端以及5G Redcap等新產品。愛立信表示，與台廠合作涵蓋通訊、無人機及智慧眼鏡等領域，一起開拓全球商機。

《Ericsson Day》邀請新加坡電信、全球網路API領導者Aduna，以及聯發科、英特爾等產業夥伴，聚焦「Beyond 5G商模創新」與「AI與行動技術演進」兩大主軸。

愛立信亞太區技術長Magnus Ewerbring表示，隨著5G的SA（獨立組網）及網路切片技術發展，可幫助無人機或者空中載具進行定位及導航，更促進智慧眼鏡及擴增眼鏡發展，同時協助電信業者提供差異化服務，台灣正站在浪頭上，以領頭羊之姿參與5G甚至6G產業發展。

他認為，台灣是製造強國，愛立信不僅在通訊設備領域與聯發科等台廠合作，更攜手台灣夥伴跨入智慧眼鏡及無人機領域。

愛立信看好，5G FWA（固定無限接入）正成為全球家庭寬頻主要聯網方式，2030年全球FWA連接數將達3.5億，其中有八成是5G FWA，FWA流量將成長近四倍，占行動網路數據流量的35%。

愛立信並公布台灣5G FWA及RedCap合作夥伴，聯發科過去與愛立信在4G、5G時代合作就相當密切，近年更擴大至5G Redcap（輕量級5G）以及AI相關領域，昨日聯發科攜手仁寶秀出5G Redcap模組。

聯發科在論壇中指出，隨著技術快速發展，AI推論成本正大幅降低，邊緣AI崛起強化隱私保障與個人化體驗。為滿足AI應用的網路需求，聯發科不只專注AI晶片算力，更致力於協助服務供應商提升網路容量、降低成本，並提升用戶體驗，為電信與OEM產業帶來新一波的商業價值。

合勤控旗下合勤科技展出多款5G FWA室內及室外設備；華碩旗下亞旭推出兩款5G FWA設備及5G Redcap網卡；仁寶則打造5G Redcap的用戶端設備；正文也推出5G Redcap設備。

此外，愛立信高層今（17）日將參加數發部及電信技術中心舉辦「次世代通信頻譜展望國際座談會」，探討未來6G時代標準、技術及應用。