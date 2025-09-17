大立光、玉晶光 認購亮

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
大立光。 聯合報系資料照
全球金融市場今（17）日起將迎接「央行決策關鍵48小時」，投資人屏息等待。此外，Meta的AR眼鏡將上市、國防展將揭幕，豐富話題性也牽動股市震盪。當市場多空研判不易時，可運用相關標的權證試水溫，有機會以小博大，但宜嚴控投入資金比重。

台股昨（16）日收盤再攀歷史新高，盤面不少「題材強勢股」紛紛表態，其中光學鏡頭族群大立光（3008）雖拉回整理，卻僅小跌收市，市場預期鏡頭股還有攀高的空間；玉晶光（3406）由於受惠蘋果新機開賣倒數計時，激勵股價大漲逾3%。

台股近來利多題材薈萃，吸引多頭買盤前仆後繼，外資也在新台幣轉貶為升下持續買超台股，激勵指數不斷創高走揚，表現相當亮眼；各題材也紛紛發酵，除推升族群股價強勢外，也成為市場匯聚信心的人氣指標。

其中蘋果供應鏈由於受惠iPhone 17正式面世，相關零組件廠自6月起已開始為iPhone 17進行生產及備貨，新機也於8月開始組裝出貨，使得供應鏈備受法人看好，如光學鏡頭廠即獲外資按讚。

摩根士丹利（大摩）證券看好iPhone 17的推出，將會成為大立光的成長催化劑，帶動光學元件需求上升；除智慧機外，AR/AI智慧眼鏡與人形機器人業務長線估值具想像空間，因此給予「優於大盤」評等、目標價2,800元。

玉晶光方面，同樣受惠蘋果iPhone 17出貨需求，6月拉貨潮已揭開序幕，隨新產品出貨進入爬坡期，下半年整體展望樂觀，加上AR、VR客戶將持續開發高階新案，法人預估將帶動玉晶光今年平均銷售單價及毛利率提升。

權證發行商建議，看好等大立光、玉晶光等後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

玉晶光 光學鏡頭 蘋果供應鏈

