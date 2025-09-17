漢翔、長榮航太 四檔俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台北國際航太暨國防工業展覽會9月18至20日登場，股價已經熱身過的軍工股在盤整過後，仍有望搭此題材躍進，但宜以基本面為評估，漢翔（2634）、長榮航太（2645）股價有回溫跡象，可以布局相關權證試水溫。

漢翔2026年高教機交付結束，高教機維運貢獻年均30億元且毛利率較生產高。此外，軍用商規無人機2026至2027年725億元標案漢翔將投標至少一款，且將與其他軍用商規投標廠商合作量產無人機，由漢翔負責機體生產與組裝業務。

漢翔民用業務持續取得GE多項長約與承製更高難度熱鍛組合件與複合材料，訂單能見度明朗。

此外，漢翔為國內少數無人機大量產製能力廠商，今年底將推出反無人機系統，未來各大關鍵基礎設施均需配置。法人估漢翔2026營收年增率可望有雙位數成長。

長榮航太部分，8月營收14.7億元，月增0.9%，年增4.7%，低於市場預期，主因無人機專案營收認列時點影響。預估第3季、第4季營收季增3%與季減3%。

展望 2025及2026年營運，長榮航太維修價格調漲因應飛機維修棚廠產能不足，且持續招工從一班制提升至二班制。

帶動維修業務營收成長；業外轉投資子公司長翼，引擎維修損失預估有望於今年認列完畢，且2026至2027年GE擴大MRO量能與第三方合作比例；2027年空巴機體訂單及軍用商規無人機預算挹注。

此外，健身器材、電動工具為本業的力山搶攻無人機動力系統業務，無人機動力系統已送樣美國、歐洲、日本、印度等廠商；同時與整機廠長榮航太等將擴大合作。

權證發行商建議，看好漢翔、長榮航太後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品介入。

