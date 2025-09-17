南電（8046）由於受惠外資按讚，激勵昨（16）日股價開高走高，盤中即亮燈漲停，表現相當強勢，並連動相關認購權證紛紛井噴，價量齊揚。

外資高盛證券指出，隨AI需求暢旺，輝達伺服器吸納了大量的供應鏈資源，使非輝達的部分零組件已開始供給緊張，PCB供應鏈缺貨首次由上游蔓延至下游，因而使非輝達高階需求與現貨市場曝險較高的ABF載板廠前景看俏。

高盛認為在相關台廠中，以南電最受惠，因此對其評等升至「買進」、目標價更是大升至280元，激勵股價跌深反彈、並亮燈漲停。

權證發行商建議，看好南電後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%間、距離到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（永豐金證券提供、記者魏興中整理）

