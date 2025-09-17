中光電拓物流版圖 報捷

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中光電（5371）旗下中光電智能物流（CiLS）總經理忻維忠昨（16）日表示，中光電智能物流近年致力將軟硬體架構做更佳升級，在日前的物流展獲得多家客戶正向回應，包括半導體AI伺服器、電子業的第三方物流等都有新訂單在洽談，加上南科及新園區動工，確立推升今年下半年營運將優於上半年。

忻維忠昨天出席竹科管理局記者會，說明中光電智能物流發展近況，他指出，已成功將智慧搬運系統導入全台逾40個場域，包含台灣半導體封裝龍頭及日本領導家電品牌，並獲得客戶高度認同，也積極投入AI伺服器、第三方物流（3PL）及大型電商等領域。

中光電智能物流今年發表的「AI智慧搬運解決方案」，是整合AI自主移動機器人（AMR）與SmartMove智能搬運系統之全方位智慧搬運方案，協助產業在高度複雜且多工任務環境中，實現效能最大化。

為確保產品符合最高安全標準，今年取得自主移動機器人聯盟（AMRA）安全標章，該認證不僅象徵其AMR產品在設計、防護機制、運作流程與導入規範皆符合最高安全標準，更能保證企業在導入智慧物流系統時，能兼顧效率與安全。

AI 中光電 半導體

