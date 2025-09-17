優群2025年業績拚增雙位數

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
優群總經理劉興義。記者蕭君暉／攝影
優群總經理劉興義。記者蕭君暉／攝影

優群（3217）總經理劉興義昨（16）日表示，美系手機龍頭品牌已經發布新產品，公司出貨沖壓件（Metal Bar），使得7月到9月的需求暢旺，第3季可望成為全年營運高峰。由於沖壓件擴大應用到新款筆電與其他應用，第4季將持續受惠，沖壓件營收可望年增兩成，帶動今年整體業績達成雙位數成長的目標。

台灣電子連接產業協會昨天舉行「遽變下的連接產業技術論壇2025」，劉興義以台灣電子連接產業協會理事長身分出席，並接受訪問。

為搶搭輝達AI伺服器快速成長列車，劉興義說，正全力切入新應用，AI伺服器廠正在積極推廣，把壓縮附加記憶體模組（CAMM）連接器，導入輝達的AI伺服器，主要是AI伺服器一直在追求高頻、高速的新趨勢，一旦成為標準化產品後，優群憑藉著在CAMM的強大基礎，有利拔得頭籌。

美系手機客戶方面，他說，客戶發布新機後，7月到9月針對該公司的沖壓件採取預估性備貨，隨著新手機開賣後，10月至12月可能依銷售狀況再決定訂單，不過，優群已經新切入筆電領域的沖壓件，由於應用在筆電產品的單價是手機兩倍，因此第4季營運仍然可期。

劉興義說，美系筆電客戶採用沖壓件是屬於全新規格，製作難度更高，好處是報價可以提升，而且較高的技術門檻，還能有效阻擋新的競爭者進入。至於美系手機客戶明年可能推出折疊機一事，劉興義認為，新款手機應該可以進一步增加沖壓件的出貨總量。

針對DDR轉換問題，劉興義說，現在第四代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體（DDR4）確實有缺貨問題，這也加速市場向第五代產品（DDR5）的轉換速度，預計下半年的轉換率將從上半年六成往八成邁進。

