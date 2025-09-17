旗下 Whoscall 改版 Gogolook 強化防詐生態圈

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

信任科技服務商 Gogolook（6902）旗下數位防詐 App Whoscall昨（16）日宣布全新改版，以「成長型防詐社群」為核心，設計全新回饋點數機制，鼓勵用戶參與即時回報，結合AI技術與社群力創造防詐新體驗，在廣告版本外，推出雙人、家庭進階版訂閱方案，成為營收新動能。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫指出，詐騙行為透過AI、社群持續快速擴大，根據Whoscall與全球防詐聯盟GASA與ScamAdviser發布的2025亞洲詐騙報告，有72%台灣民眾曾遭遇詐騙情境。

郭建甫指出，目前Whoscall仍是Gogolook重要營收來源，積極發展東南亞市場，包括新加坡、馬來西亞、泰國政府都關注詐騙集團動態，Whoscall憑藉在各國與警政系統合作，奠定打入市場基礎。

郭建甫指出，此次改版升級，建立防詐社群平台，落實AI預判模型，強化防詐生態圈，包含全球用戶回報真實在地資訊，並與警政單位協作落實安全把關。

近年Whoscall已推出自動網站檢查，示警釣魚網站，還有一鍵查功能，讓用戶上傳截圖和照片查詢內容詐騙風險。

升級之後，下季將會推出「Whoscall任務牆」，用戶透過完成任務集點，並可兌換商品券或Whoscall進階版等。

