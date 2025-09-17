中美晶 兩檔動能強

經濟日報／ 記者高瑜君整理

中美晶（5483）股價大漲，昨（16）日盤中一度觸及漲停價119元，表現亮眼，三大法人也全數由賣轉買，看好股價有望挑戰年線。

法人指出，中美晶進行轉型策略，包括再生能源製造、整合製造與服務、提供完整能源轉型全方位解決方案。截至2025年6月，子公司續興與艾涅爾已簽約訂單超過180億度電，成為台灣主要的綠電供應商之一。由於台灣相較東南亞國家及大陸有稅率優勢，且美國電池產能較低，有進口需求，因此，太陽能產品展望佳，中美晶積極開發美國太陽能新客戶，且已通過客戶驗證，預期第4季投產。

看好中美晶後市股價表現的投資人，可買價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與偏多行情。（兆豐證券提供）

公股券商首家 兆豐證券獲准進駐高雄資產管理專區

東元擴再生能源 拚2030年綠能用電占比3成

富達：風險情緒持續轉好 看好日股及新興股市 對美歐股中立

市場看好成衣谷底已過 紡織股王儒鴻Q4訂單回溫 盤中勁揚逾4%

就市論勢／AI、半導體概念 可布局

台灣股市再創歷史新高，在全球AI浪潮強力驅動下，加權指數昨（16）日大漲272點，終場收25,629點，成交量能溫和放大至4,551億元。素有「護國神山」之稱的晶圓代工龍頭股價同步刷新紀錄，凸顯台灣在全球半導體及AI供應鏈中無可取代的關鍵地位。

兆豐證進駐高雄資管專區

兆豐證券9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞...

滙豐喊買中信、玉山金

台灣金控公司8月自結業績亮眼，外資滙豐證券最新報告指出，受惠資本市場改善，帶動壽險和券商業務成長，其中相對看好中信金（2...

綠能、缺電概念股 資金捧

AI產業蓬勃發展與半導體高耗能需求，電力供應穩定性成為台灣產業發展關鍵。興達電廠意外事件凸顯台灣電力供應的脆弱性，也讓市...

PCB 族群再掀比價行情

PCB族群的ABF高階載板供不應求與BT載板漲價題材再度受到關注，隨著市場資金回籠，載板龍頭欣興（3037）、南電，以及...

愛立信攜台廠 強攻5G

國際電信設備大廠愛立信昨（16）日在台灣舉辦《Ericsson Day》行動趨勢論壇，攜手聯發科（2454）、亞旭、仁寶...

