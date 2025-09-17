中美晶（5483）股價大漲，昨（16）日盤中一度觸及漲停價119元，表現亮眼，三大法人也全數由賣轉買，看好股價有望挑戰年線。

法人指出，中美晶進行轉型策略，包括再生能源製造、整合製造與服務、提供完整能源轉型全方位解決方案。截至2025年6月，子公司續興與艾涅爾已簽約訂單超過180億度電，成為台灣主要的綠電供應商之一。由於台灣相較東南亞國家及大陸有稅率優勢，且美國電池產能較低，有進口需求，因此，太陽能產品展望佳，中美晶積極開發美國太陽能新客戶，且已通過客戶驗證，預期第4季投產。

看好中美晶後市股價表現的投資人，可買價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與偏多行情。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。